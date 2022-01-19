Біля Печерського райсуду через сутички постраждали люди

Біля Печерського районного суду, де обирали запобіжний захід Петру Порошенку, влаштували акцію на підтримку п'ятого президента України. На жаль, не минулося без сутичок.

Як розповіли правоохоронці, під будівлею суду виникла штовханина. Як наслідок – постраждали 2 людини.

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У поліції заявили, що протестувальники не виконали прохання поліцейських, тому і спалахнула сутичка. Внаслідок штовханини постраждав один поліцейський. Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції.

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