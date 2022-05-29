Біля Попасної загинув тернопільський журналіст Віталій Дерех

Під час боїв з російськими вбивцями на Донеччині, внаслідок авіаудару, загинув журналіст Віталій Дерех. Йому було 34 роки.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради. Трагедія трапилась 28 травня.

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Що відомо про Героя

Віталій у віці 16 років став учасником Помаранчевої революції, а згодом Революції Гідності. Він був одним з перших, хто вступив до добровольчого батальйону "Айдар" та командував першим відділенням першої роти. Чоловіка нагородили державним Орденом за мужність ІІІ ступеня та пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (порятунок життя).

У 2016 – 2018 роках Віталій працював в Муніципальній варті Івано-Франківська. Він був рятувальником. У лютому чоловік знову пішов захищати Україну і керував розрахунком протитанкових засобів та ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та російських солдатів.

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Спогад друга

Побратим Віталія, політолог та історик Андрій Ковальов розповів, що загиблий був відомим у Тернополі журналістом, митцем, пластуном та членом куреня "Орден Залізної Остроги".

Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору від Бога. Справжній авантюрист у хорошому розумінні цього слова. Не боявся небезпеки й смерті,

– написав Ковальов.

У "Пласті" зазначили, що Віталій працював репортером у газеті "20 хвилин. Журналіст їздив у редакційну експедицію у Південну Африку у 2013 році.

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Ще один журналіст, який загинув у війні з Росією

Українського захисника Олександра Махова вбили 4 травня. Він був журналістом і загинув на Харківщині у боях під Ізюмом. Чоловік працював на телеканалах "Дом", "Україна" та "Україна 24". Також вів подкаст "Військкор".

Махов був першим українським журналістом, який побував на станції Вернадського в Антарктиді. Також він перебував 2 тижні у Санжарах з евакуйованими з Уханю.