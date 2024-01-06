На щиті повернувся 29-річний захисник з Волині: свій останній бій прийняв поблизу Роботиного

Україна втратила ще одного свого мужнього сина. У боях поблизу Роботиного, що на Запоріжжі, останній бій прийняв Андрій Мельничук з Волині.

Відомо, що він був мешканцем селища Мар'янівка, що на Волині. А 3 грудня мужньому захисникові України виповнилося лише 29 років.

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Віддав своє життя за Україну

Про те, що Андрій Мельничук повертається на щиті, повідомили у Мар'янівській селищній раді. У ній зазначили, що захисник поліг у бою 2 січня, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, обороняючи свободу та незалежність України.

Відомо, що народився Андрій Мельничук 3 грудня 1994 року. Його мобілізували на військову службу наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії на територію України – 25 лютого 2022 року.

Щирі співчуття батькам, дружині, рідним та близьким загиблого. Вічна шана, честь і слава Герою!

– пишуть у селищній раді.

5 січня 2024 року загиблого Героя зустріли його батьки, дружина, рідні, друзі, односельчани, та бойові побратими.

Загиблого героя зустріли у рідному селищі / Фото Мар'янівської селищної ради

Кортеж із полеглим захисником рухався через центр селища Мар'янівка. Під вечір в його оселі провели заупокійну панахиду. Чин похорону відбудеться 6 грудня. Поховають Андрія Мельничука на кладовищі у його селищі.

У громаді прощаються ще з одним Героєм

Звернімо увагу на те, що

Так, 7 січня зустрічатимуть кортеж з тілом полеглого Байденка Ігоря. Відомо, що він віддав своє життя у боях поблизу села Кринки Херсонського району Херсонської області. Його призвали на службу по мобілізації до складу військової частини 7 листопада 2022 року.

Народився Ігор Байденко 9 вересня 1976 року у селі Бужани. Кортеж з полеглим героєм слідуватиме з Луцька до села Бужани, де його домівка.

7 січня похорон відбудеться у Свято-Михайлівському храмі села Бужани. А поховання – на місцевому кладовищі.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Низький їм уклін і довічна вдячність за подвиг, який вони здійснили для рідної Батьківщини.