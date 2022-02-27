Біля Рубіжного українські воїни зупинили ворожу ДРГ

Під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Найзапекліші бої тривають в районі Маріуполя.

У штабі ООС повідомили, що українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів.

Важливо Під Сєвєродонецьком сили ООС розбили колону росіян: ті змушені відступати

Українські захисники утримують місто та завдають ворогу втрат.

Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу,

– повідомили у штабі ООС.

Раніше Олексій Данілов повідомив, що десант Росії намагався приземлитись на Півдні України. Наші бійці пліч-о-пліч не дають ворогу шансу на висадку десанту та подальшої атаки на територію України.

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