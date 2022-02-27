Біля Рубіжного українські воїни зупинили ворожу ДРГ
Джерело:штаб ООС
Під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Найзапекліші бої тривають в районі Маріуполя.
У штабі ООС повідомили, що українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів.
Важливо Під Сєвєродонецьком сили ООС розбили колону росіян: ті змушені відступати
Українські захисники утримують місто та завдають ворогу втрат.
Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу,
– повідомили у штабі ООС.
Раніше Олексій Данілов повідомив, що десант Росії намагався приземлитись на Півдні України. Наші бійці пліч-о-пліч не дають ворогу шансу на висадку десанту та подальшої атаки на територію України.
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