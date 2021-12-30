Біля Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізують поліцейських, – ЗМІ
Джерело:"Мтаварі"
У ніч на 30 грудня Міхеіла Саакашвілі примусово перевезли з лікарні до Руставської в'язниці. Під нею зібралися прихильники опозиції, туди ж стягнули поліцейських.
Приблизно два десятки прихильників грузинської опозиції зібралися біля входу до Руставської в'язниці. Саме туди з військового шпиталю Горі привели Саакашвілі.
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Біля в'язниці, куди привезли Саакашвілі, поліція
В ефірі телеканалу показали кадри мобілізації поліцейських сил поблизу Руставської в'язниці. На територію закладу в'їхали кілька автобусів з поліцейськими, а також водомет.
Редакторка газети "Хроніка плюс" Елісо Кіладзе заявила, що політика вивезли зі шпиталю проти його волі, закувавши в наручники. "Везли Саакашвілі не центральною автотрасою Горі – Тбілісі, а об'їзними дорогами", – уточнила Кіладзе.
Під в'язницю стягнули поліцію і водомет: дивіться відео
Переведення Саакашвілі назад у в'язницю: що відомо
- Міхеїла Саакашвілі у ніч на 30 грудня примусово перевезли з лікарні до в'язниці. Це сталося о 02:00 за місцевим часом.
- Адвокатів політика, за їхніми словами, не повідомляли про переведення їхнього підзахисного. Вони назвали те, що трапилося, "викраденням".
Саакашвілі перевели назад у в'язницю: дивіться відео