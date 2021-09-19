Біля сонної артерії: у Тернополі врятували чоловіка з уламком пили у шиї

У Тернополі 33-річного чоловіка привезли у лікарню після того, як йому у шию влучила частина циркулярної пили. Шматок був розташований близько до сонної артерії.

Чоловіка рятували медики Тернопільської обласної університетської лікарні. Щоб витягнути метал з тіла, довелося робити операцію.

До теми Мужньо переносять біль: щемливі подробиці про стан постраждалих від вибуху в Карпатах

Кровотечу також зупинили. На щастя, зараз життю чоловіка нічого не загрожує.

Судинний хірург Дмитро Буднік розповів, що уламок межував із сонною артерією. Через це чоловікові загрожувала небезпека.

Як шматок пили влучив у шию

За інформацією ZAXID.net, чоловік проводив господарські роботи. Коли працював з циркулярною пилою, частина круга просто відламалася та на шаленій швидкості влучила у шию.

Уламок за розміром був 3 на 4 сантиметри. Наразі чоловік ще перебуває під наглядом медиків.



Чоловік отримав побутову травму / Фото Тернопільської університетської лікарні

Небезпечні події: останні новини

Текст публікації Тернопільської університетської лікарні:

Вчасне й оперативне надання медичної допомоги – основний принцип у порятунку життя людини. Саме так оперативно і злагоджено діяли сьогодні лікарі відділення судинної хірургії під час видалення стороннього тіла з шиї пацієнта.

Чоловік отримав травму в побутових умовах. Було проведено оперативне втручання, щоб забрати стороннє тіло із шиї та зупинити кровотечу.

За словами судинного хірурга Дмитра Будніка, уламок межував із сонною артерією, що було дуже небезпечно для життя людини.

Наразі з пацієнтом усе добре. Він залишається в лікарні для спостереження медиків.

Операційна бригада: хірурги Сергеєв В.М., Буднік Д.Ю., Кульчицький З.Р., анестезіолог Кумпоненко О.В., операційна медсестра Мокрицька Г.Я.