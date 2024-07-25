Біля берегів Стамбула знайдено гідроцикл із вибухівкою, що може належати ВМС України, – ЗМІ

Біля берегів Стамбула помітили начинений вибухівкою гідроцикл. Місцеві ЗМІ пов’язують його з українськими військовими.

На відео, опублікованому місцевими ЗМІ, видно, що на знайденому водному мотоциклі були встановлені кілька камер, військова техніка та вибухівка.

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Біля Стамбула помітили гідроцикл з вибухівкою

За словами турецьких ЗМІ, рятувальні команди, які патрулюють пляж в районі Акалан у стамбульському районі Чаталджа, під час звичайного чергування помітили водний мотоцикл. Наблизившись до нього, рятувальники виявили, що він начинений вибухівкою, і повідомили про це в жандармерію.

Вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа,

– йдеться в повідомленні ЗМІ.

Бригади прибули на місце і оглянули небезпечний об'єкт. Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу.

Наразі 24 Канал намагаєтся отримати коментар Військово-морських Сил України щодо інформації, яку поширюють ЗМІ.

До слова, раніше стало відомо, що Росія вивела з території тимчасово окупованого Криму всі свої сторожові кораблі Чорноморського флоту.