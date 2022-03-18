Біля Тростянця ЗСУ знищили колону ворожої техніки

Українські сили оборони знищили колону російської техніки окупантів біля міста Тростянець, що на Сумщині.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Сухопутних військ Збройних Сил України. До поста прикріпили фото знищеної російської техніки.

До теми: Росіяни вже не контролюють жодного села біля Тростянця на Сумщині, але ще хочуть закріпитися

Російські війська окупували Тростянець Охтирського району на Сумщині ще на початку війни. Збройні Сили України чинять потужний опір та звільнили всі села біля Тростянця. Вчора, 17 березня, вороги ще намагались закріпитись в місті.

Сьогодні ж українські військові знищили колону російської техніки біля Тростянця.

Фото знищеної ворожої техніки:

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18 березня зранку Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.