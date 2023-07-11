Біля курортного міста Росії пронеслися кілька смерчів: відео моторошної стихії

11 липня 2023, 12:51
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У російському місті Туапсе, що на узбережжі Чорного моря, фіксують смерч. Руйнівний смерч продовжує рухається у північно-східному напрямку.

Як повідомила адміністрації Туапсинського району, смерч спостерігається на відстані близько 10 кілометрів від берега, пише 24 Канал. Смерч з'явився над морем.

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У морі біля Туапсе зафіксували 3 смерчі

Синоптики прогнозують зливи та посилення вітру в регіоні, можливий підйом рівня річок.

У Туапсе фіксують смерч: дивіться відео

Штормове попередження продовжено до 12 липня.

У мережі публікують кадри смерчу в Туапсе: дивіться відео

Також у мережі публікують світлини та відео, що біля берегів Туапсе помітили кілька смерчів.

У Туапсе відразу кілька смерчів: дивіться відео

Мовиться відразу про 3 смерчі у російському регіоні.

Смерч у морі біля Туапсе: дивіться відео

На території Сочі зараз продовжує діяти штормове попередження. Напередодні Краснодарський край сильно затопило через зливи. Людям довелося евакуюватися. Зараз рівень води нібито спав.

Де розташоване місто Туапсе: показуємо на карті

Також у мережі публікують моторошні світлини смерчу в Росії.


У Туапсе відразу 3 смерчі / Фото із соціальних мереж


Як виглядає смерч у Туапсе / Фото із соціальних мереж

Туапсе відоме своїми пляжами і є популярним курортним містом серед росіян.

Над морем у Керчі вирував смерч

  • У Керчі в окупованому Криму протягом 8 – 9 липня вирувала сильна гроза. На світлинах, які опублікували у мережі, видно, як потужна блискавка підсвічує небо над морем. Водночас поруч з блискавкою був помітний вихор від смерчу.
  • Увечері 8 липня зливами залило вулиці в Керчі та Джанкої, а поблизу Кримського мосту 9 липня пронісся смерч. Через зливу підтопленими виявилися житлові будинки.

Автор: Михайло Гема