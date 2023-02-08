Біля Вугледара загинув оператор регіональної філії "Інтера"

5 лютого у бою під Вугледаром загинув український захисник, а у минулому – телеоператор, Павло Тимошенко. З початком повномасштабного вторгнення він пішов спершу добровольцем у тероборону, а згодом – вступив до лав ЗСУ.

Про смерть друга повідомив фаховий напарник Павла Станіслав Кухарчук у своїх соцмережах. Причини загибелі Героя наразі невідомі.

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Мав проблеми зі здоров'ям та трьох дітей, але добровільно пішов захищати свою країну

Павло Тимошенко працював у регіональному корпункті телеканалу "Інтер" у Черкасах. Коли почалася повномасштабна війна – одразу пішов добровольцем у тероборону.

Потім Герой вступив до лав Збройних сил України. Про це розповіли у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення і висловили глибокі співчуття близьким та колегам воїна.

У боях біля Вугледара загинув оператор "Інтера" Петро Тимошенко / Фото Стаса Кухарчука

Загалом Павло пропрацював у регіональній філії "Інтера" 12 років. Його друг та напарник Стас Кухарчук зізнається, що йому дуже не вистачатиме Павла. Він зауважує, що, на жаль, Герої таки вмирають і від цього дуже болить.

Бро, з твоїми хворобами та трьома дітьми ти взагалі не мав би бути там... Закон цього не передбачає, але ти в лавах перших пішов захищати свій дім і свою країну. І ти виконав свій обов'язок до кінця,

– констатував Стас Кухарчук.

Відомо, що молодшим дітям Павла Тимошенко зараз 7 і 14 років. Захисник України загинув 5 лютого у боях біля Вугледара. Причини смерті поки невідомі.

Захисник Павло Тимошенко з перших днів вторгнення захищав рідну землю / Фото Станіслава Кухарчука

Редакціявисловлює щирі співчуття родині та друзям загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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