Біля Дніпра поїзд протаранив іномарку: загинула сімейна пара – фото 18+

На залізничному переїзді "29 кілометр", що поблизу села Єлизаветівка на Дніпропетровщині, вантажний поїзд протаранив іномарку Hyundai. Водій автомобіля проігнорував звукові та світлові сигнали світлофора та потрапив під колеса поїзда.

Машиніст навіть не зрозумів відразу, що трапилося. Іномарку він не бачив, але відчув сильний удар і почав екстрено гальмувати, передає "Інформатор".

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Втім, поїзд ще на понад 500 метрів протягнув автомобіль. Сімейна пара, що перебувала всередині іномарки, загинула на місці. Це – 68-річний чоловік та 66-річна жінка.



Поїзд ще 500 метрів тягнув іномарку за собою



Люди в автівці загинули на місці

Їх тіла вирізали з машини за допомогою спецтехніки рятувальників.



Аварія на Дніпропетровщині



Водій проігнорував сигнал світлофора



Загиблих вирізали з автівки спецтехнікою ДСНС

Трагедія сталася близько 16:00, товарний потяг у цей час рухався по перегону Гребля – Балівка.

Смертельна ДТП трапилась на цьому відрізку (поблизу села Єлизаветівка): карта