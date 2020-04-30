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      Біля Дніпра поїзд протаранив іномарку: загинула сімейна пара – фото 18+

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      Аварія біля Дніпра: поїзд в'їхав в Hyundai: загинула сім'я – фото
      Аварія на залізничному переїзді біля Дніпра / "Інформатор"

      На залізничному переїзді "29 кілометр", що поблизу села Єлизаветівка на Дніпропетровщині, вантажний поїзд протаранив іномарку Hyundai. Водій автомобіля проігнорував звукові та світлові сигнали світлофора та потрапив під колеса поїзда.

      Машиніст навіть не зрозумів відразу, що трапилося. Іномарку він не бачив, але відчув сильний удар і почав екстрено гальмувати, передає "Інформатор".

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      Втім, поїзд ще на понад 500 метрів протягнув автомобіль. Сімейна пара, що перебувала всередині іномарки, загинула на місці. Це – 68-річний чоловік та 66-річна жінка.

      ДТП з поїздом
      Поїзд ще 500 метрів тягнув іномарку за собою 

      ДТП
      Люди в автівці загинули на місці 

      Їх тіла вирізали з машини за допомогою спецтехніки рятувальників.

      ДТП
      Аварія на Дніпропетровщині 

      ДТП
      Водій проігнорував сигнал світлофора 

      ДТП
      Загиблих вирізали з автівки спецтехнікою ДСНС 

      Трагедія сталася близько 16:00, товарний потяг у цей час рухався по перегону Гребля – Балівка.

      Смертельна ДТП трапилась на цьому відрізку (поблизу села Єлизаветівка): карта

      Карта

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Жертви Аварії та ДТП Залізниця Новини Дніпра Новини України
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