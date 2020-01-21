Біля школи у Нікополі невідомий напав на дівчинку: відео

Біля однієї зі шкіл у Дніпропетровській області невідомий чоловік напав на дитину. Їй вдалось вирватися та втекти.

У відділі Нацполіції Дніпропетровської області повідомили, що заяв ні від батьків дитини, ні від адміністрації школи не надходило, інформує NikopolNews.

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Правоохоронці вже з’ясували ім’я дівчинки, а співробітники ювенальної превенції з’ясовують всі обставини події.

У мережі з’явилось відео нападу на дитину. На записі видно, як на маленьку дівчинку нападає дорослий чоловік. Школярці вдалось вирватись та втекти.

Відео нападу на дівчинку:

У коментарях з’явилася інформація про те, що цей чоловік того ж дня напав на двох інших дітей в районі середньої школи №3 міста Нікополь – учнів другого і третього класу. Вдома діти розповіли про це батькам.