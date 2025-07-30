28 липня 2025 року співзасновник Twitter Джек Дорсі офіційно запустив в App Store новий месенджер Bitchat, який для обміну повідомленнями використовує Bluetooth-мережу замість інтернету. Розроблений як експериментальний оупенсорс-проєкт "вихідного дня", застосунок дозволяє спілкуватися з користувачами поблизу без мобільного зв'язку чи Wi-Fi.

Поки що Bitchat доступний на iOS, а версія для Android офіційно поширюється через GitHub (на момент запуску в Google Play з'явилися фейкові копії, про які Дорсі застеріг у соцмережах).

У чому унікальність цього месенджера та які виклики стоять перед ним – читайте в матеріалі 24 Каналу на основі досліджень публікацій The Verge, 9to5Mac, TechRadar і TechCrunch.

Мінімалізм і mesh-мережа: як працює Bitchat?

Інтерфейс Bitchat має мінімалістичний вигляд: користувачу відразу призначається випадковий псевдонім (на кшталт @ім'я), який можна змінити. У головному вікні відображаються повідомлення від інших людей поблизу, а меню Users показує список знайдених пристроїв для приватного чату.

Після запуску Bitchat користувач потрапляє прямо в чат без жодних реєстрацій чи логінів.

Застосунок автоматично шукає інших користувачів поблизу через Bluetooth і відображає їх у списку – достатньо обрати знайдений контакт, аби почати приватне листування. Жодних номерів телефону чи email не потрібно – спілкування відбувається на основі фізичної близькості пристроїв, що особливо зручно на заходах або в будь-яких ситуаціях, коли швидко треба обмінятися повідомленнями без інтернету.



Інтерфейс Bitchat / Джек Дорсі

Зверніть увагу! Bitchat працює через mesh-мережу Bluetooth Low Energy. Повідомлення надсилаються безпосередньо між пристроями на відстані прямої дії Bluetooth (близько 100 метрів). Якщо ж адресат перебуває далі, але між вами є інші телефони з Bitchat, повідомлення автоматично ретранслюється через них, розширюючи радіус дії мережі.



Тобто, група користувачів утворює самовідновну "ланцюгову" мережу, здатну перекидати зашифровані повідомлення на сотні метрів.

За даними розробників, ефективна дальність може перевищувати 300 метрів, а в майбутньому планується підтримка Wi-Fi Direct для ще більшого радіуса та швидкості передачі.

Приватність без централізованих серверів

Як і проєкти на кшталт децентралізованої соцмережі Bluesky, новий месенджер Дорсі втілює ідею комунікацій без посередників. Bitchat не використовує жодних серверів – дані не зберігаються в хмарі, а лише локально на пристроях учасників мережі.

Важливо! Застосунок не збирає персональних даних: ні номера телефону, ні електронної пошти, ні взагалі будь-якої інформації про користувача. Це privacy-first підхід, який, з одного боку, забезпечує повну анонімність, а з іншого – може насторожити регуляторів у деяких країнах, де влада звикла мати доступ до користувацьких метаданих.

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Повідомлення в Bitchat захищені наскрізним шифруванням, тож їх не може прочитати ніхто, окрім відправника та одержувача (включно з автором застосунку). Дорсі позиціонує платформу як секретний та безпечний канал зв'язку для тих, хто цінує конфіденційність. Для додаткового захисту передбачено функцію Panic Mode: якщо швидко тричі натиснути на логотип програми, вона миттєво видалить всі листування та дані з пристрою.

Також реалізовано можливість створювати приватні канали з паролем на вхід – своєрідні закриті чат-кімнати для групи довірених осіб.

Варто зазначити, що Bitchat – це повністю опен-сорс (з відкритим кодом) і ентузіасти вже можуть переглянути його вихідний код на GitHub. Таким чином, спільнота розробників має змогу самостійно перевірити, чи відповідає застосунок задекларованим принципам безпеки та приватності.



Сам Дорсі зізнався, що код Bitchat поки не проходив незалежного аудиту безпеки, отже не виключені вразливості або недоліки реалізації шифрування.

Навіщо месенджеру інтернет, якщо є Bluetooth?

Ідея офлайн-месенджера не нова – ще у 2014 році схожий застосунок FireChat дозволив протестувальникам в Гонконгу спілкуватися без доступу до мережі. Згодом інший застосунок, Bridgefy, на базі Bluetooth-меш мереж набув популярності під час масових заходів та протестів, адже через відсутність інтернет-з'єднання такі чати важче відстежити чи заблокувати спецслужбам.

Bitchat розвиває ту саму концепцію сітчастої (mesh) мережі: в умовах перевантажених або навмисно відключених оператором мереж зв'язку, телефони користувачів самі утворюють локальну мережу для обміну повідомленнями. Таким чином, у надзвичайних ситуаціях (стихійні лиха, військові дії) чи в умовах цензури (відключення інтернету урядом під час протестів) люди все одно матимуть канал комунікації.

Як відзначає оглядач Engadget Кріс Холт, здатність працювати без інфраструктури робить такі застосунки корисним запасним варіантом, "коли влада блокує мобільні дані та Wi-Fi".

Офлайн-месенджери також знаходять застосування на великих фестивалях, концертах чи спортивних подіях, де мобільний зв'язок перевантажений або недоступний. Уявімо ситуацію: ви з друзями на багатотисячному музичному фестивалі, інтернет ледь працює – увімкнувши Bitchat, люди можуть координувати зустрічі чи ділитися враженнями напряму між собою. При цьому ніхто, окрім присутніх поблизу, ці повідомлення не побачить, що додає приватності в порівнянні з публічними постами чи SMS.

Проблеми та критика: від vibe-coded до фейкових застосунків

Запуск Bitchat привернув значну увагу через гучне ім'я його автора, однак вже на етапі бета-тестування експерти почали ставити під сумнів деякі заяви про безпеку. Дослідник Алекс Радочіа виявив, що у поточній реалізації Bitchat легко видавати себе за іншу особу – фактично відсутня перевірка автентичності співрозмовника.

Він назвав дітище Дорсі vibe-coded app – мовляв, воно створене "по фану", з правильним настроєм, але без належної криптографічної строгості.

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У криптографії важливі деталі. Протокол може здаватися безпечним на перший погляд, проте містити фундаментальні вразливості,

– застерігає експерт, підкреслюючи, що при розробці захищених месенджерів легковажність неприпустима.

Джек Дорсі відреагував на критику, визнавши, що його застосунок ще не проходив сторонніх перевірок на безпеку і може містити "баги" та недоробки. Іншими словами, користувачі ранніх версій Bitchat фактично стають бета-тестерами, які беруть певний ризик на себе. Є й практичні перепони для використання Bitchat. По-перше, його ефективність повністю залежить від того, чи є поруч інші користувачі з цим самим додатком. Журналісти TechRadar відзначили, що під час тестування новинки навколо не знайшлося жодного іншого пристрою з Bitchat, через що перевірити обмін повідомленнями не вдалося.

Це типова "хвороба росту" для усіх mesh-месенджерів: доти, доки достатня маса людей не встановить застосунок, реальне покриття мережі залишатиметься спорадичним. По-друге, на старті виникла плутанина з Android-версією. Офіційно її можна завантажити лише з репозиторію GitHub, але у Google Play з'явилося відразу кілька клонів Bitchat, які тисячі користувачів помилково встановили на свої телефони. Дорсі підкреслив, що в Google Play його творіння поки відсутнє, тож варто остерігатися підробок.

Наразі розробник виправляє і технічні баги: зокрема, виявлено проблему сумісності між iOS та Android-версіями (iPhone не бачать Android-пристрої в мережі), і Дорсі вже надіслав патч до App Store на перевірку.

Що таке Bluetooth mesh-месенджери Mesh-месенджер – це застосунок для обміну повідомленнями, що створює однорангову мережу (peer-to-peer) між пристроями поблизу. Замість передачі даних через інтернет (сервери провайдера), повідомлення "стрибають" від одного смартфона до іншого, поки не досягнуть адресата. Такі додатки зазвичай використовують модуль Bluetooth Low Energy, що має радіус дії близько 50 – 100 метрів. Однак якщо між відправником і отримувачем є інші учасники мережі в цій зоні, кожен з них працює як ретранслятор. Наприклад, якщо людина А перебуває за 30 метрів від людини Б, а людина Б – за 30 метрів від В, то А може надіслати повідомлення В через проміжну ланку Б. Цей принцип сітки дозволяє суттєво розширити зону покриття без потреби в базових станціях або роутерах.



FireChat був одним із перших популярних mesh-месенджерів, що здобули розголос під час протестів у Гонконгу 2014 року. Пізніше його приклад перейняв Bridgefy – цей застосунокк рекламували для використання на масових заходах і навіть у випадку відключення інтернету під час політичних криз чи заворушень. Втім, mesh-мережі мають і недоліки. Передусім, вони потребують густої концентрації користувачів: якщо поруч нікого немає, повідомлення просто нікому ретранслювати далі.



Також існують питання безпеки – наприклад, дослідники знаходили уразливості в Bridgefy, що могли дозволити зловмиснику підробити повідомлення чи розкрити особу відправника. Тому нові проєкти на кшталт Bitchat мають приділяти особливу увагу криптографічному захисту й автентифікації учасників мережі.

Перспективи: модний епп чи корисний інструмент

Новий месенджер від Дорсі привернув увагу одночасно і технічної спільноти, і ширшої публіки. З одного боку, Bitchat вписується в тренд децентралізації та приватності: відмова від серверів і великих корпорацій резонує із запитом користувачів на контроль над своїми даними. Як зазначає TechCrunch, подібні проєкти раніше залишалися нішевими, але тепер, завдяки відомому імені засновника, мають шанс отримати більше розголосу.

З іншого боку, скептики вказують на суто практичні бар'єри: чи зможе Bitchat досягти критичної маси користувачів, щоб мережа була корисною у повсякденному житті? Адже конкурувати доведеться не лише з централізованими месенджерами на кшталт WhatsApp, а й зі звичайними SMS, які теж працюють офлайн (у межах мобільної мережі). Поки що Bitchat безкоштовний і не містить реклами чи преміум-функцій.

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Нині це радше експеримент, ніж комерційний продукт. Сам Джек Дорсі показав, що такими проєктами можна займатися у вільний час, відходячи від корпоративної моделі. Його попередній стартап Twitter свого часу також починався як побічний проєкт, що виріс у глобальну платформу. Чи повторить Bitchat подібний успіх – питання відкрите. Але навіть якщо ні, цей месенджер вже зараз привернув увагу до важливості альтернативних засобів зв'язку, стійких до відключень та цензури, і, ймовірно, підштовхне розвиток нових рішень у галузі децентралізованих комунікацій.