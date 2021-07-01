"День рейнджерів": місія миротворців США у Могадішо перетворилася на криваву бійню

Громадянська війна в Сомалі у другій половині XX століття забрала сотні тисяч життів. Жорстокі протистояння сягнули піку під час сутички, яку сьогодні згадують під назвою "День рейнджерів".

У 1988 році в Сомалі розпочалася громадянська війна, яка призвела до голоду в країні. Він забрав життя понад 300 тисяч осіб.

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Після загострення ситуації у внутрішній конфлікт втрутилася миротворча місія Організації Об'єднаних Націй. Спершу її члени надавали продовольчу допомогу населенню. Проте невдовзі зосередилися на демократії та відновленні стабільного уряду. Така зміна курсу спровокувала протистояння між миротворчими силами ООН і бойовиками польового командира Національного Альянсу Сомалі Мохаммеда Айдіда. Одна з цих кривавих сутичок навіть змусила США вивести американські війська з країни.

Кривава боротьба опозиції

З кінця 1980-х років сомалійські Збройні сили вели бойові дії проти повстанців у 3 напрямках:

на північному сході – Демократичний фронт порятунку Сомалі;

на північному заході – Сомалійський національний рух;

на півдні – Об ' єднаний сомалійський конгрес.

Після повалення у січні 1991 року диктатора Мохаммеда Сіада Барре в країні запанував хаос. Основна повстанська група столиці Сомалі, міста Могадішо, під назвою Об'єднаний сомалійський конгрес розділилася на 2 збройні фракції:

першу очолив Алі Мохаммед, який став головою Тимчасового уряду країни;

другу – Мохаммед Айдід.



Вулиця, якою розділили місто / Фото ORIEZ

Всі опозиційні групи Сомалі, попри угоду про припинення вогню, розпочали криваве змагання за владу. До кінця року загиблих та поранених стало понад 20 тисяч осіб, а в країні розпочався голод. Наступного року ООН направила в Африку 50 військових спостерігачів, які мали контролювати розподіл їжі між населенням.

США змінили миротворчу місію

Згодом президент США Джордж Буш заявив, що американські військові підтримають допомогу ООН у Сомалі. Наприкінці 1992 року стало зрозуміло, що постачання продовольчих товарів не достатньо, щоб припинити смерті. Тоді Генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос Галі подав Раді Безпеки ООН рекомендації щодо зміни миротворчої місії.



Джордж Буш / Фото Getty Image

Після цього у Сомалі розгорнули контингент чисельністю 28 тисяч людей, більшість з яких були військовими, а решта – цивільним персоналом з 35 країн світу. Крім того, додатково організували оперативне підпорядкування ООН сил швидкого реагування. Воно налічувало 1 167 американських військових, і базувалося на кораблях ВМС США поблизу сомалійського узбережжя.

Смерті миротворців

15 березня 1993 року в Аддис-Абебі відбулася Конференція з питань національного примирення в Сомалі. На ній 15 сомалійських партій погодилися з умовами відновлення в країні миру та демократії. Проте вже через місяць було очевидно, що фракція Мохаммеда Айдіда не виконуватиме умови угоди. Останній розпочав трансляції на "Радіо Могадішо" проти ООН. Командувач миротворчих сил наказав закрити радіостанцію.



Мохаммед Айдід / Фото Aalchetron

У відповідь на це Айдід наказав бойовикам Національного Альянсу Сомалі атакувати пакистанські миротворчі сили під час огляду сховищ зброї, яке було на станції. Внаслідок цього загинули 24 та були поранені 57 пакистанських військовослужбовців. Також поранення отримали 3 американських і 1 італійський солдат. Наступного дня Рада Безпеки ООН ухвалила Резолюцію № 837, яка полягала в арешті відповідальних за смерть миротворців.

Кривавий понеділок

Впродовж 12 – 16 червня американські військові провели низку атак, щоб знайти Мохаммеда Айдіда. Наступного місяця, 12 липня 1993 року, американці провели чергову спецоперацію, яку сомалійці згодом назвуть "Кривавим понеділком". Під час пошуку Айдіда американські війська атакували будинок в Могадішо. До цих дій їх спонукала інформація від таємного агента про те, що в приміщенні перебуватиме розшукуваний очільник сомалійського угруповання.

Дані виявилися неправдивими, а під час нападу загинули 54 сомалійці й ще понад 160 були поранені. Крім того, операція американських військових призвела до загибелі чотирьох журналістів, яких закидав камінням розлючений натовп.

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В офіційному звіті американці стверджували, що нібито їхня наземна група перебувала на місці подій не більше 10 хвилин і лише оцінювала результат повітряного нападу. Проте присутні під час атаки сомалійці свідчили про жорстокість американських солдатів. У будь-якому випадку ця атака значно підірвала довіру більшості жителів Сомалі до Миротворчої групи США.

Відповідь бойовиків

8 серпня бойовики Айдіда підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою транспортний засіб американських Збройних сил. На місці загинули 4 службовці поліції США. Через 2 тижні терористичний акт повторили.

У відповідь на агресивні дії сомалійців Конгрес США проголосував за посилення ударної частини контингенту. Після цього президент США Білл Клінтон затвердив розгортання спеціальної оперативної групи військ, яка складалася з 400 рейнджерів та операторів засекреченого підрозділу "Дельта". Всі вони діяли в межах операції під назвою "Готичний змій". Її метою було захопити польового командира Мохаммеда Айдіда.



Білл Клінтон /Фото Getty Image

Нове криваве протистояння

3 жовтня 1993 року група сил спробувала захопити міністра закордонних справ та головного політичного радника Айдіда. Згідно з планом, операція блокування та захоплення будівель мала тривати не більше 30 хвилин. Проте саме вона перетворилася на криваве протистояння, яке тривало до наступного ранку.

Внаслідок сутички загинули 19 американських і 1 малайзійський військовий. Ще 80 поранили. По інший бік барикад жертви були значно більшими – за різними оцінками вбили від 315 до 2 тисяч сомалійців. Серед загиблих були й мирні жителі.



На підтримку бою вирушили вертольоти / Фото Sixgunsix

Визначити точне походження вбитих бойовиків неможливо до сьогодні. За різними свідченнями, на боці Айдіда воювали іноземні бойовики. Деякі з них були нібито ветеранами Афганської війни, яких транспортував в Сомалі міжнародний терорист Осама бен Ладен. Останній також займався постачанням зброї бойовикам. Згодом він це підтвердив особисто й зазначив, що така підтримка Айдіда обійшлася йому в 3 млн доларів.

Великі втрати не виправдали мету

Великі втрати обох сторін виправдали мету лише частково. Затримали обох прибічників Айдіда, проте він сам був і далі на свободі. Після битви американське телебачення показало жахливі кадри, на яких сомалійці тягали по вулицях вбитих американських солдатів. Уряд США побоювався повторювати такий бій і висловив небажання продовжувати брати участь у миротворчій діяльності в цьому регіоні.

6 жовтня Білл Клінтон провів у Білому домі термінову нараду, на якій висловив свою позицію щодо ситуації в Сомалі. Тоді вирішили припинити військові операції проти Айдіда, за винятком можливої необхідної самооборони. Уряд оголосив, що до 31 березня 1994 року всі американські війська виведуть з Сомалі.



Бронетранспортери забезпечували відвід солдатів / Фото CT Snow from Hsinchu

Після повного виведення військ декілька сотень морських піхотинців на бойових кораблях ВМС США ще залишалися поблизу сомалійського узбережжя. Їхньою метою було надавати допомогу у випадку евакуації американських громадян, які працювали на території африканської держави в офісі представництва США. До березня 1994 року всіх вивезли з країни.



Бій у центрі Могадішо / Фото Wikipedia

Книга та 2 Оскари

Протистояння 3 – 4 жовтня 1993 року невдовзі увійшло в історію як Битва в Могадішо, в Сомалі ж його називають не інакше як "День рейнджерів". Ці бойові дії у 1999 році зобразив у своїй книзі під назвою "Падіння Чорного яструба" американський журналіст Марк Боуден. Саме таку назву – Black Hawk, що в перекладі означає "Чорний яструб" мав збитий сомалійськими бойовиками американський гелікоптер. Через 2 роки за сюжетом книги зняли однойменний фільм, який отримав дві нагороди Оскар.