Битва правок: як працює російська фабрика тролів

У ВІІЯ (Зараз це ВУМО, російський військовий ВНЗ) на кафедрі спецпропаганди готували спеціалістів зі знанням іноземних мов. На тій же кафедрі проходили "воєнку" випускники цивільних вишів – журналісти, юристи, сходознавці тощо. Сьогодні вони всіма мовами у всіх пабликах публікують кремлівські наративи.

Віртуальна справа Шишимаріна

На скріншоті типовий приклад. У "Гуглі" на першу позицію вивели статтю з "Вікі" про те, що російський військовослужбовець, якого судять у Києві за вбивство, насправді українська (перше посилання ліворуч).

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Українські ресурси при цьому блокують, розсилаючи скарги у соцмережах (друге посилання зліва).

Росія зреклася свого воєнного злочинця Шишимаріна / Скриншот

Спільнота "Вікі" відредагувала цю інформацію, вказавши, що судять російського військового (посилання праворуч). Але це не на довго.

Кремлівські тролі намагатимуться повернути до Вікіпедії наратив агресора. І будь-яка людина, яка потрапила на цей наратив, буде впевнена, що винна Україна, а не Росія.

Фабрика тролів

Кожен кремлівський троль з-під десятків фейкових облікових записів щоденно поширює тисячі коментарів та посилань на кремлівську версію війни.

Боти задають мільйони запитів пошукачам про цю брехню. Пошуковики індексують коментарі та посилання тролів та виводять наративи агресора в топ.

Такі групи тролів працюють усіма основними мовами.

У "Вікіпедії" вони просувають кремлівські трактування, посилаючись на свої ж публікації у ЗМІ та соцмережах. Давлять кількістю з-під сотень підроблених облікових записів. Сіють роздрай і намагаються досягти свого, називаючи чорне білим, а біле – чорним.

На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: