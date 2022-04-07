Битва за Донбас буде визначальною в нашій вітчизняній війні, – Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у телеграм повідомив, що битва за Донбас буде ключовою в нашій вітчизняній війні.

За його словами, ми вже вистояли в битві за такі міста, як Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших.

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Він зазначив, що армія тримає Маріуполь.

"Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас", – повідомив Голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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