Битва за Донбас може стати найбільшим танковим боєм із часів Другої світової, – Sky News

Журналісти зазначили, що битва за Донбас може бути особливо масштабною. Говорять про ймовірність найбільшого танкового бою з часів Другої світової.

Відстань між містами на Донбасі – немала. Кореспондент Марк Стоун переконаний, що утримання цієї землі буде ключовим для обох сторін.

Зауважте Наступ на Донбас триває вже 12 добу, – Арестович

ЗМІ пише, що росіяни спробують з'єднатися між містами з перевагою танків, прикриваючись артилерією позаду. Однак в кожному містечку та в селі вони зіткнуться з українськими воїнами, вмотивованими захищати свою землю.

Важливий моральний дух

Моральний дух солдатів є ключовим у війні. В українців він високий від початку вторгнення окупантів. Бойовий дух росіян, навпаки, був низьким.

Проте журналісти зауважили, що поки українці тримали лінію фронту, росіяни перегрупувалися під керівництвом нового командувача та збирали свої сили на Сході.

Важливо – Атаки на Луганщині відбили, – Гайдай про бої на Донбасі: