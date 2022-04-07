Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову з тисячами одиниць техніки, – Кулеба

Росія намагається загарбати й утримати українські Донеччину й Луганщину. Битва за ці території буде запеклою.

Про це сказав очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Брюсселі. Він зазначив, що результат битви Росії та України за Донбас побачимо на полі бої.

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"Битва за Донбас нагадуватиме вам, кажу це з жалем, Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, зважаючи як вона до цього готується", – розповів Кулеба.

Як діють рашисти

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що окупанти щодня збільшують кількість та інтенсивність обстрілів. Він зазначив, що росіяни просто хочуть знищити населені пункти. Гайдай закликав людей евакуюватися, поки є така можливість.

Ми бачимо чітко, що перед тим, як ворог піде в наступ і зробить прорив, він просто знищуватиме міста повністю,

– наголосив очільник ОВА.

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