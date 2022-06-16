Битва за Донбас триває, – у МВС не погодилися з тезами про поворотний момент у війні

Західні ЗМІ пишуть, що війна в Україні досягла поворотного моменту. Вони запевняють, що незабаром стане зрозуміла довгострокова перспектива.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада" не погодився з цією тезою, передає 24 канал.

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"Велика битва за Донбас триває. Від її результатів залежатиме все, що відбуватиметься на цій війні і які будуть далі варіанти розвитку – чи це наш контрнаступ, чи це заморозка", – сказав Денисенко.