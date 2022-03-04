Битва за Енергодар триває вже понад годину: ЗСУ тримають оборону
4 березня 2022 , 01:14Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Орлов у телеграмі
Російські окупанти продовжують намагатися захопити Енергодар. Однак ЗСУ тримають оборону міста.
Про це о 01:01 годині 4 березня повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
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Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону,
– написав посадовець.
Відомо про постраждалих, але точна іхня кількість і стан у даних обставинах назвати важко.
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