Битва за Енергодар триває вже понад годину: ЗСУ тримають оборону

Російські окупанти продовжують намагатися захопити Енергодар. Однак ЗСУ тримають оборону міста.

Про це о 01:01 годині 4 березня повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

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Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону,

– написав посадовець.

Відомо про постраждалих, але точна іхня кількість і стан у даних обставинах назвати важко.

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