Укр Рус
24 Канал Новини України У битві за Куп'янськ співвідношення втрат України та Росії досягло 1 до 27, – розвідка Британії
17 січня, 19:47
2

У битві за Куп'янськ співвідношення втрат України та Росії досягло 1 до 27, – розвідка Британії

Сергій Попович
Основні тези
  • Російська армія втратила у 27 разів більше особового складу, ніж українські сили в битві за Куп'янськ.
  • Приблизно 200 російських військових опинилися в оперативному оточенні в межах Куп’янська внаслідок контрнаступу Сил оборони України.

Західні розвіддані вказують на колосальну різницю у втратах під час боїв за Куп’янськ. Російська армія втратила у 27 разів більше особового складу, ніж українські сили.

Про це повідомляє Times з посиланням на інформацію британської розвідки, передає 24 Канал.

Дивіться також У нас закінчуються люди, – волонтерка назвала, яких рішень потребує найважчий етап війни 

Яких втрат зазнають Росія та Україна у Куп'янську?

Як зазначає видання, про таке співвідношення втрат британських посадовців поінформували під час закритого брифінгу минулого тижня. Джерело в Міністерстві оборони Великої Британії уточнило, що точну кількість загиблих російських військових встановити складно, однак лише за минулий рік їхні втрати оцінюються у тисячі осіб.

Крім того, за даними розвідки, внаслідок контрнаступальних дій Сил оборони України напередодні Різдва близько 200 російських військових опинилися в оперативному оточенні безпосередньо в межах Куп’янська.

Як пояснив у розмові з 24 Каналом військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, у Куп'янську українські війська перебувають на західному боці Осколу, а російські війська – на протилежному і вони відрізані від шляхів постачання. Росіяни виснажені, у них немає води, їжі та закінчуються боєприпаси.

Які загальні втрати Росії?

  • За даними Генштабу ЗСУ, 16 січня було ліквідовано 1130 російських військових. Загальні втрати ворога сягнули 1 225 590.

  • Серед техніки знищено 11 566 танків, 23 914 броньованих машин, 36 261 артилерійських систем, 434 літаки та інше.