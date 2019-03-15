Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі

В Одесі могутні гравці зійшлися у боротьбі за останній санаторій в центрі міста. Про нічні набіги армійської спецсили, поліцію, скандали в санаторію "Лермонтовський" говорять навіть кандидати у президенти.

Захоплення санаторію

Санаторій "Лермонтовський" – найстарша оздоровниця Одеси. Курорт збудували ще на початку ХХ століття. У водолікарні Ісаковича та Люлькимахера багатіїв з усієї Європи лікували цілющою багнюкою з Куяльнику. За часів СРСР водолікарню, звичайно, забрала собі держава. Вона була настільки популярною, що тут лікувався навіть Роман Шухевич.

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Донедавна санаторій належав товариству "Укрпрофоздоровниця", тобто Федерації профспілок.

"Я досі є директором санаторію "Лермонтовський", тому що загарбники, які, нагадаю, 25 січня 2019 року, захопили санаторій, завели туди нову юридичну особу і поміняли його назву на "Одеський", – сказав директор Клінічного санаторію "Лермонтовський" Дмитро Антіпов.

Дмитро Антіпов – директор санаторію без санаторію. Його юридична особа існує, але будівлю забрали. Тепер "Лермонтовськи" має назву Клінічний центр "Одеський" Міністерства оборони.



Дмитро Антіпов

"Я вам з відповідальністю заявляю, що жодного рішення суду на користь військових немає і ніколи не було. Військові з допомогою спецсили, збройних автоматів і кулеметів захопили санаторій "Лермонтовський", – пояснив Антіпов.

Абсолютна правда – жоден суд не приймав рішення віддати санаторій військовим. Суд вирішив віддати його державі в особі Міністерства юстиції. А вже Мін'юст разом з Кабміном віддали "Лермонтовський" військовим.

Піар політиків

Господарський конфлікт вже став політичним. Кандидат у президенти Сергій Каплін особисто йшов в поліцію розбиратися, чого це санаторій забрали в "Укрпрофоздоровниці" і віддали державі. По праву руку від Капліна був і голова Одеської федерації профспілок.



Сергій Каплін

На початку березня 2019 року питання "Лермонтовського" вплітають в передвиборчу кампанію ще одного кандидата – Олександра Вілкула. Його соратник Вадим Новинський переконує одеситів – все буде добре.

У медійному просторі "головний борець" за санаторій політик і нардеп одного із попередніх скликань Світлана Фабрикант. Журналісти хотіли поговорити з жінкою. Самуїлівна призначила зустріч у передвиборчому штабі Вілкула в Одесі, а потім – зникла зі зв'язку.

Хто насправді є "рейдером"

Але залишається головне питання. Якщо Міністерство оборони – це рейдери, які забрали майно у законних власників, то хто за цим стоїть? Виявляється, захисники не знають. П'ять років боролися, а з ким – не знають.

На жаль, ми досі не можемо з'ясувати, хто зацікавлений в цій комбінації. Однак, я можу сказати, що і пан Петренко, і пан Полторак безпосередньо надавали прямі вказівки щодо захоплення санаторію,

– додав Дмитро Антіпов.

Два міністри хочуть роздерибанити одеський санаторій – чудова версія. Однак ЦРУ з'ясували, як насправді.

Директор-вигнанець запевняє, що санаторій охороняють озброєні військові. Весь одеський "Опоблок" уже місяць не може потрапити всередину. Однак ЦРУ виявилось крутіше від "Опоблоку". Один телефонний дзвінок – і журналісти на території.

Тимчасовий директор санаторію – Ілля Лубашев. Він охоче показав нам територію. Почав з готелю перед головним входом до санаторію. Готель теж називається "Лермонтовський". Тимчасовий директор розповів, що його збудували на ділянці, віджатій у санаторію.



Ілля Лубашев

Найцікавіше у кабінеті директора, адже там розміщена стара мапа на пів стіни. Це план евакуації середини двадцятого століття, на якому добре видно, як багато землі відібрали насправді.

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Новий керівник Лубашев твердить, що санаторій дістався йому мало не в руїнах. Кругом пліснява, деякі корпуси не бачили ремонту десятиліттями. Він воював за "Лермонтовський" дуже давно – ще з тих часів, коли за нього судилося Міністерство юстиції.



Жахи санаторію "Лермонтовський"



Жахливий вигляд санаторію



Пліснява на стінах

Ілля Лубашев – так званий "державний рейдер". Він колись відбивав для МНС санаторій "Одеський" на Фонтані. Там землю вдалося зберегти. І тепер держава знову винайняла його, щоб віджати своє ж майно – у "Лермонтовському".

А хто з іншого боку захоплення санаторію "Лермонтовський" – дивіться у програмі.