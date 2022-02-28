Бий окупанта: у Міноборони показали вразливі місця російської військової техніки – інфографіка
28 лютого 2022 , 11:40Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Міністерство оборони України наочно показало вразливі місця ворожої техніки. Пошкодити її може кожен, головне – знати, куди цілитись.
Це й продемонстрували в Міноборони, зробивши серію інфографік із вразливими місцями техніки окупантів. Зокрема, ідеться про ворожі вантажівки, бронеавтомобілі "Тайфун" і "Тігр", а також БТР-82А.
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При нагоді зупиняти техніку окупанта можна і навіть треба. "Бий окупанта! Разом переможемо!" – звернулося Міноборони до українців.
Вразливі місця російської військової техніки
Вантажівки
- Куди цілитися: лобове скло, люки, решітки двигуна, шини, бензобак.
"Тайфун"
- Куди цілитися: верхня частина з люками, решітки на кузові, лобове скло, шини.
"Тігр"
- Куди цілитися: лобове скло, люки, решітки двигуна, шини.
БТР-82А
- Куди цілитися: башта, люки, лобові люки, шини.
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