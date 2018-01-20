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"Бийся, як дівчина": американці вийшли на вулиці в річницю інавгурації Трампа – яскраві фото

23:58, 20 січня 721 Читать новость на русском

20 січня – у першу річницю інавгурації 45-го президента США Донада Трампа – сотні тисяч американців у різних куточках США вийшли на вулиці своїх міст, щоб взяти участь у протестах під назвою "Марші жінок".

20 січня виповнюється перша річниця з дня інавгурації Дональда Трамп.

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Поки сам Трамп зі своїми гостями святкує на вечірці у Флориді, у багатьох містах США відбуваються акції протесту Womens March 2018.

Тисячі людей, серед яких не тільки жінки, вийшли на вулиці своїх міст. Чимало демонстрантів одягли рожеві в’язані шапки, якими вони намагаються нагадати про грубі висловлювання Дональда Трампа на адресу жінок.

Учасниці акцій тримають плакати із гаслами на кшталт "Місце жінки – у Білому домі", "Бийся, як дівчина", "Зроби Америку люблячою знову".

Сам Трамп у своєму Twitter неоднозначно відреагував на жіночі марші, згадавши про хорошу погоду і зниження рівня безробіття серед жінок.

Теги: США протести Фотоновини Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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