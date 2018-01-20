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Рік Трампа у фото: 20 влучних кадрів з моменту інавгурації

13:05, сьогодні 756 Читать новость на русском
Рік Трампа у фото
Рік Трампа у фото / 24 Канал

20 січня виповнюється один рік з моменту інавгурації Дональда Трампа на посаді 45-го президента США.

За цей час він вже встиг нажити собі славу найбільш скандального господаря Білого Дому і стати найнепопулярнішим президентом в історії США.

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Проте, як би не ставились до одіозної фігури Трампа, поки він очолює одну з найвпливовіших країн світу, з ним будуть рахуватись.

Сайт "24" підготував підбірку найбільш яскравих кадрів за перших 365 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента США.

Рік президентства Дональда Трампа у фото:

20 січня 2017: Під час інавгураційних урочистостей Дональд Трамп обіймає своїх дітей та дружину Меланію. Від трьох шлюбів у 45-го президента США дві доньки та троє синів.

Дональд Трамп Меланія інавгурація

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20 січня 2017: Дональд Трамп разом з першою леді Меланією Трамп та віце-президентом Майком Пенсом і його дружиною Карен проводжають вертоліт, на якому Білий дім покидає 44-й президент США Барак Обама зі своєю дружиною Мішель.

Трамп Меланія Пенс інавгурація

21 січня 2017: У перший день президентства Трамп підписав указ про скасування реформи системи охорони здоров'я свого попередника, більш відомої як Obamacare.

Дональд Трамп указ Obamacare

25 січня 2017: Президент США та віце-президент Майк Пенс повертаються до Білого дому після відвідування Міністерства внутрішньої безпеки у Вашингтоні. Там Дональд Трамп підписав два виконавчі розпорядження, пов'язані з внутрішньою безпекою, зокрема, про початок будівництва стіни уздовж кордону США із Мексикою.

Трамп Пенс Білий дім

Загалом за перші сто днів президентства Дональд Трамп підписав рекордну кількість указів – понад 30 документів.

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3 березня 2017: Дональд Трамп прогулюється зі своїми онуками Арабеллою та Джозефом поблизу Білого Дому.

Дональд Трамп з онуками

16 березня 2017: Дональд Трамп вітає журналістів з вікна свого лімузина після зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії.

Дональд Трамп лімузин

Березень 2017: У столиці Литви Вільнюсі чоловік проходить повз мурал із зображенням Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Путін Трамп Вільнюс мурал

26 квітня 2017: Під час зустрічі з американськими педагогами з нагоди вручення нагороди Національного вчителя року Дональд Трамп вітає свою дружину Меланію з її днем народження.

Дональд Трамп Меланія Білий дім

24 травня 2017: Дональд Трапм разом з дружиною Меланією та донькою Іванкою у Ватикані зустрівся з Папою Римським Франциском.

Трамп Меланія Іванка Папа Франциск

20 червня 2017: Дональд Трамп вперше з часу інавгурації прийняв у Білому домі президента України Петра Порошенка.

Дональд Трамп Петро Порошенко

29 червня 2017: У Берліні з'явилась карикатурна композиція у вигляді глобуса із накриттям, схожим на шевелюру Дональда Трампа, після того, як США оголосили про вихід із Паризької кліматичної угоди.

Трамп Меркель карикатура Берлін

7 липня 2017: Перша особиста зустріч Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним відбулась на саміті "Великої двадцятки" у Гамбурзі.

Путін Трамеп

12 липня 2017: Дональд Трамп вигукує щось у бік представників ЗМІ, виходячи з Білого дому разом зі своєю дружиною Меланією.

Дональд Трамп Меланія

14 липня 2017: Президент США Дональд Трамп на Єлисейських полях у Парижі цілує першу леді Франції Бріжит Макрон під час урочистостей з нагоди дня взяття Бастилії.

Дональд Трамп Меланія Макрон Бріжит

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17 липня 2017: Дональд Трамп приміряв ковбойський капелюх під час виставки "Made in America" у Східній кімнаті Білого дому.

Трамп ковбой капелюх

13 листопада 2017: Світові лідери, серед яких президент США Дональд Трамп, беруть участь у саміті асоціацій країн Південно-Східної Азії. На церемонії відкриття саміту є своєрідна традиція – його учасники роблять групове фото, схрестивши між собою руки.

Трамп рукостискання Медведєв Дутерте

15 грудня 2017: Портрет Дональда Трампа замалювали на стіні, що відділяє Західний Берег річки Йордан після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Трамп Ізраїль мурал стіна

18 грудня 2018: Дональд Трамп зробив перерву, щоб попити воду, під час свого виступу у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Трамп п'є воду

7 січня 2018: Дональд Трамп у кепці із написом USA вітає журналістів, повертаючись до Білого дому після зустрічі з лідерами Республіканської партії.

Дональд Трамп кепка

9 січня 2018: Покупці у книгарні купують перші примірники викривальної книги Майкла Вулффа "Вогонь і лють. Всередині Білого дому Трампа". За перші тижні з початку продажів вона вже встигла стати бестселером з понад мільйонним тиражем лише у США.

Трамп книжка Вогонь і лють


Усі фото – Getty images

Автор: Наталя Сколоздра
Теги: Володимир Путін США Новини політики Петро Порошенко Дональд Трамп Статті Публікації Фотоновини Франциск Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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