Рік Трампа у фото: 20 влучних кадрів з моменту інавгурації

20 січня виповнюється один рік з моменту інавгурації Дональда Трампа на посаді 45-го президента США.

За цей час він вже встиг нажити собі славу найбільш скандального господаря Білого Дому і стати найнепопулярнішим президентом в історії США.

Читайте також: Обіцянки Трампа: що так і не виконав за рік лідер США

Проте, як би не ставились до одіозної фігури Трампа, поки він очолює одну з найвпливовіших країн світу, з ним будуть рахуватись.

Сайт "24" підготував підбірку найбільш яскравих кадрів за перших 365 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента США.

Рік президентства Дональда Трампа у фото:

20 січня 2017: Під час інавгураційних урочистостей Дональд Трамп обіймає своїх дітей та дружину Меланію. Від трьох шлюбів у 45-го президента США дві доньки та троє синів.

Читайте також: Династія Трампа: що відомо про нащадків 45-го президента США

20 січня 2017: Дональд Трамп разом з першою леді Меланією Трамп та віце-президентом Майком Пенсом і його дружиною Карен проводжають вертоліт, на якому Білий дім покидає 44-й президент США Барак Обама зі своєю дружиною Мішель.

21 січня 2017: У перший день президентства Трамп підписав указ про скасування реформи системи охорони здоров'я свого попередника, більш відомої як Obamacare.

25 січня 2017: Президент США та віце-президент Майк Пенс повертаються до Білого дому після відвідування Міністерства внутрішньої безпеки у Вашингтоні. Там Дональд Трамп підписав два виконавчі розпорядження, пов'язані з внутрішньою безпекою, зокрема, про початок будівництва стіни уздовж кордону США із Мексикою.

Загалом за перші сто днів президентства Дональд Трамп підписав рекордну кількість указів – понад 30 документів.

Читайте також: Трамп боїться мікробів та отруєнь, – автор скандальної книги про президента США

3 березня 2017: Дональд Трамп прогулюється зі своїми онуками Арабеллою та Джозефом поблизу Білого Дому.

16 березня 2017: Дональд Трамп вітає журналістів з вікна свого лімузина після зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії.

Березень 2017: У столиці Литви Вільнюсі чоловік проходить повз мурал із зображенням Дональда Трампа та Володимира Путіна.

26 квітня 2017: Під час зустрічі з американськими педагогами з нагоди вручення нагороди Національного вчителя року Дональд Трамп вітає свою дружину Меланію з її днем народження.

24 травня 2017: Дональд Трапм разом з дружиною Меланією та донькою Іванкою у Ватикані зустрівся з Папою Римським Франциском.

20 червня 2017: Дональд Трамп вперше з часу інавгурації прийняв у Білому домі президента України Петра Порошенка.

29 червня 2017: У Берліні з'явилась карикатурна композиція у вигляді глобуса із накриттям, схожим на шевелюру Дональда Трампа, після того, як США оголосили про вихід із Паризької кліматичної угоди.

7 липня 2017: Перша особиста зустріч Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним відбулась на саміті "Великої двадцятки" у Гамбурзі.

12 липня 2017: Дональд Трамп вигукує щось у бік представників ЗМІ, виходячи з Білого дому разом зі своєю дружиною Меланією.

14 липня 2017: Президент США Дональд Трамп на Єлисейських полях у Парижі цілує першу леді Франції Бріжит Макрон під час урочистостей з нагоди дня взяття Бастилії.

Дивіться також: Нескінченне рукостискання: дружина Макрона помстилася Трампу за чоловіка

17 липня 2017: Дональд Трамп приміряв ковбойський капелюх під час виставки "Made in America" у Східній кімнаті Білого дому.

13 листопада 2017: Світові лідери, серед яких президент США Дональд Трамп, беруть участь у саміті асоціацій країн Південно-Східної Азії. На церемонії відкриття саміту є своєрідна традиція – його учасники роблять групове фото, схрестивши між собою руки.

15 грудня 2017: Портрет Дональда Трампа замалювали на стіні, що відділяє Західний Берег річки Йордан після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю.

18 грудня 2018: Дональд Трамп зробив перерву, щоб попити воду, під час свого виступу у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні.

7 січня 2018: Дональд Трамп у кепці із написом USA вітає журналістів, повертаючись до Білого дому після зустрічі з лідерами Республіканської партії.

9 січня 2018: Покупці у книгарні купують перші примірники викривальної книги Майкла Вулффа "Вогонь і лють. Всередині Білого дому Трампа". За перші тижні з початку продажів вона вже встигла стати бестселером з понад мільйонним тиражем лише у США.



Усі фото – Getty images