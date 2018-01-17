Обіцянки Трампа: що так і не виконав за рік лідер США

20 січня 2018 року виповнюється рік з дня інавгурації американського лідера Дональда Трампа. Ця дата дає привід підвести певні підсумки початку його президентства.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Передусім, американському лідеру можна дорікнути невиконанням низки передвиборчих обіцянок. Одна з них – стіна на кордоні з Мексикою, яку Трамп обіцяв звести як захист від нелегальних емігрантів. Тут, щоправда, був один суттєвий нюанс – оплатити будівництво, за задумом Трампа, мала Мексика, яка навідріз відмовилася це робити. Історія призвела до погіршення стосунків із президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто, який навіть скасував запланований до США візит.

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Іще одна обіцянка Трампа провалилися через несхвалення її Сенатом. Мова про скасування впровадженої Бараком Обамою програми медичного страхування Obamacare. Трамп давно і послідовно нападав на реформу Обами, котра забороняла страховим компаніям відмовляти вагітним і хронічним хворим в отриманні страховки, а особам до 26 років дозволяла користуватися страховками батьків. Найбідніші (з річним доходом трохи більше 16 тисяч доларів на рік) отримували страховку безкоштовно, хоча по суті їх субсидувала держава та люди з середнім і високим достатком.

Республіканці під проводом Трампа пропонували скоротити пряме державне субсидування тяжкохворих і літніх людей, а сам президент США запропонував американцям самостійно вибирати свої поліси. Проти подібної реформи кілька разів виступали члени його власної партії. Вони ж й підрахували: якщо реформу під назвою "Найкращий план охорони здоров'я" ухвалять, то без страховки залишаться 24 мільйони американців, а до 2026 року їх стане вже 50 мільйонів. За час правління Трампа Конгрес встиг підтримати його ініціативу, але сенату проект не сподобався – проти виступили не тільки демократи, але і троє впливових сенаторів-республіканців.

Із чим Трамп впорався, так це зі зниженням податків, проте й тут є одне суттєве "але". Від його програми Tax Cuts And Jobs Act основну вигоду отримають багаті американці. Представники ж середнього класу і бідняки не матимуть від трампових новацій жодного зиску. Нульова ставка податку торкнеться тільки тих сімейних пар, загальний річний дохід яких становить 24 тис. доларів. У разі прийняття Tax Cuts And Jobs Act американці, які отримують близько 59 тис. на рік, в перший рік заплатять на 1 тисячу доларів податків менше, але в наступні роки їх податки, навпаки, будуть поступово збільшуватися і через сім років злетять до небес.

Неоднозначним є й пролобійоване Трампом рішення про вихід США з паризької кліматичної угоди. Цей договір контролював кількість викидів парникових газів і стримував зростання середньої температури на планеті, його активно підтримував попередник Дональда Трампа Барак Обама. Відповідно до угоди, в США були автоматизовані й закриті десятки шахт, які виробляли низькоякісне "теплове" вугілля і руду для сталеливарної промисловості. Натомість за Трампа вугільна промисловість США знову почала оживати – президент США заявив, що через паризьку угоду Америка втрачає 3 трильйони доларів і 6,5 мільйона робочих місць. Що ж стосується охорони природного середовища та майбутнього планети, то подібні речі, вочевидь, хвилюють Трампа мало.

Детальніше читайте у публікації: "Вогонь і лють" президента США: вся правда про Трампа в одній скандальній книзі