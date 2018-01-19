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Трамп святкує рік на посаді: стали відомі захмарні ціни квитків на вечірку

23:20, 19 січня 339 Читать новость на русском
Дональд Трамп вже рік – президент США
Дональд Трамп вже рік – президент США / Getty images

20 січня виповнюється рівно рік з часу інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа. З цієї нагоди глава Білого дому вирішив влаштувати святкову вечірку.

Як інформує видання Bloomberg, потрапити на вечірку зможуть лише обрані, адже ціни на подвійні запрошення починаються від 100 тисяч доларів.

За даними видання, окрім вечері, у ціну квитки також входить можливість зробити фото з Дональдом Трампом.

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Якщо ж гості захочуть посидіти з 45-м президентом США за одним столом, то за таке подвійне запрошення доведеться викласти одразу 250 тисяч доларів.

Раніше сам Дональд Трамп розповів, що квитки на вечірку з нагоди його першого року на посаді можна виграти у лотерею. Розіграш проводився серед тих, хто пожертвував гроші на підтримку Трампа.

Мінімальна сума, яка дозволяє брати участь у розіграші, — 3 долари. У виграшний пакет включені харчування та переліт.

Першу річницю інавгурації Дональд Трамп святкуватиме в особняку Mar-a-Lago у Флориді.

Раніше стало відомо, що за мотивами скандальної книги про Дональда Трампа "Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа" хочуть зняти серіал.

Теги: США Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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