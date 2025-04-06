Воїни 63 ОМБр захистили свою САУ від ворожого обстрілу за допомогою дробовика та автоматів

Бійці 63 ОМБр врятували свою самохідну артелерійську установку від ворожої атаки. Завдяки зброї, яка була руках українських воїнів, їм вдалося знищити ворожі безпілотники.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення бригади.

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Героїчна історія порятунку САУ

Нещодавно російські війська помітили пересування на фронті української САУ "Акація" та намагалися знищити її за допомогою 17 дронів і артобстрілу. Але у ворога не вийшло розбити позицію, адже українські бійці швидко відреагували на атаку та відбили її.

Воїни 41 дивізіону 63 бригади прийняли бій, щоб захистити свою машину. Вони використали дробовики та автомати і збили 7 ворожих дронів, завдяки чому перевезли машину в безпечне місце та зберегли свої життя.

Між атаками було 20-25 хвилин. Таких було 4 атаки. Перші ударні, вони були спеціально сплановані, щоб розбити маскувальну захисну сітку,

– розповів командир екіпажу САУ Олександр.

БпЛА падали близько до військових, тож знешкодити їх потрібно було дуже швидко. Бійці говорять, що дробовик є ефективною зброєю проти ворожих дронів. За його допомогою було знищено 4 безпілотники, а три – зі звичайних автоматів.

Коли припинилася атака дронами, бійці підірвали бочку з димом, щоб ворог їх не бачив, та поїхали з місця. Ворог намагався завдати додаткового удару з артилерії, але знищити САУ не зміг.

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Нагадаємо, воїни 63 бригади не лише захищають свою техніку, але і мають трофеї. У січні військові 106 батальйону провели спецоперацію та витягнули з водойми біля Торського російську БМП-2, яку окупанти, ймовірно, залишили під час відступу у 2022 році.