Інформацію про це оприлюднили на сторінці волонтерського штабу у фейсбуці.

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У повідомленні зазначається, що переданий пристрій має значну потужність і фактично виконує функцію повноцінної автономної електростанції.

"Це не просто автономне джерело живлення, а справжня електростанція, здатна повністю забезпечити потреби великого підрозділу", – йдеться в дописі.

Допомога військовим від "Української команди": дивіться відео

Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що така підтримка підсилює спроможності військових на передовій і дозволяє ефективніше виконувати бойові завдання. Він також нагадав про бойовий шлях бригади, зокрема участь у захисті Києва та боях на сході України.

Переконаний: тепер бійці зможуть почуватися більш упевнено і знищувати ще більше ворогів. Ці хлопці захищали Київ та Київщину, брали участь в боях за Луганщину та Донеччину. І зараз б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків,

– сказав Артур Палатний.

Військовослужбовці 5 штурмової бригади подякували волонтерам і всім, хто системно підтримує армію.

Від усього особового складу висловлюємо подяку "Українській команді" та всім українцям. Дякуємо, що допомагаєте бити ворога,

– сказав представник бригади.

Як зазначалося раніше, "Українська команда" вже передала на фронт понад 600 великих генераторів і зарядних станцій. Загальний обсяг допомоги, наданої військовим і цивільним від початку повномасштабного вторгнення, перевищив пів мільярда гривень.