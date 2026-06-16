Інформацію про це оприлюднили на сторінці волонтерського штабу у фейсбуці.
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У повідомленні зазначається, що переданий пристрій має значну потужність і фактично виконує функцію повноцінної автономної електростанції.
"Це не просто автономне джерело живлення, а справжня електростанція, здатна повністю забезпечити потреби великого підрозділу", – йдеться в дописі.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Допомога військовим від "Української команди": дивіться відео
Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що така підтримка підсилює спроможності військових на передовій і дозволяє ефективніше виконувати бойові завдання. Він також нагадав про бойовий шлях бригади, зокрема участь у захисті Києва та боях на сході України.
Переконаний: тепер бійці зможуть почуватися більш упевнено і знищувати ще більше ворогів. Ці хлопці захищали Київ та Київщину, брали участь в боях за Луганщину та Донеччину. І зараз б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків,
– сказав Артур Палатний.
Військовослужбовці 5 штурмової бригади подякували волонтерам і всім, хто системно підтримує армію.
Від усього особового складу висловлюємо подяку "Українській команді" та всім українцям. Дякуємо, що допомагаєте бити ворога,
– сказав представник бригади.
Як зазначалося раніше, "Українська команда" вже передала на фронт понад 600 великих генераторів і зарядних станцій. Загальний обсяг допомоги, наданої військовим і цивільним від початку повномасштабного вторгнення, перевищив пів мільярда гривень.