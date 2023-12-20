Доба у Серебрянському лісі: як бійці "Азову" повертають землю, захоплену росіянами

Бійці 12 бригади спецпризначення НГУ "Азов" боронять Серебрянський ліс, що на Луганщині. Кажуть, воювати тут складно, але вони все одно просуваються вперед.

Про це військові розповіли у новому матеріалі проєкту "Український Свідок". Журналісти пробули у лісі менше доби, але зазначили, що цього достатньо, аби показати, наскільки тут небезпечно, адже обстріли не вщухають фактично не на мить.

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Заступник командира роти із позивним "Мішаня" був у полоні та повернувся на фронт.

У неволі думав: якщо мене поміняють, то звільнюсь. Після обміну зателефонував дружині та сказав їй, що все, навоювався. Потім подивився новини, все обміркував, перетелефонував їй та сказав, що хочу повернутися на службу. Спочатку ми домовилися, що це буде тилова робота. Але склалось інакше,

— розповідає він..

Мішаня каже, що після Маріуполя боїться різких звуків – навіть коли закриваються двері авто. Це нагадує йому звук крилатої ракети. Але попри це, зараз Мішаня на фронті.

Боєць із позивним Льюіс у цивільному житті був педагогом. На фронті він – бойовий медик.

"Більшість бойових медиків не мають медичної освіти. До "Азова" я три місяці працював у школі, але швидко зрозумів, що це не моє. Пішов до війська через суто чоловіче: якщо він пішов, то чому я не можу? Тут мені подобається ставлення до людей. Із заступником командира роти я можу поговорити, як з другом", — каже боєць.

Мінометник бригади на псевдо Бучер у цивільному житті вчився на японській філології.

Тут моя основна робота – це побачити та вбити. Ми вже виховали ворога, він ховається у нірках. А якщо починає якісь інженерні роботи, копає, то ведемо по ньому вогонь – і він вже не копає,

— говорить хлопець.

Його побратим із позивним Талісман родом із Бучі.

"Я зрозумів, що ніякої користі у цивільному житті не несу, треба щось змінювати. Відтак пішов у рекрутинговий центр. Я здобуваю освіту логіста, а зараз, поки на фронті, в академвідпустці", — каже він.

Як "АЗОВ" воює у Серебрянському лісі: дивіться повний випуск