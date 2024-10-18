Бійці ГУР звільнили Кругляківку на Харківщині: вдалося взяти у полон росіян
Джерело:ГУР
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони звільнили та зачистили від росіян важливий район на Харківщині. Йдеться про село Кругляківка, що у Куп'янському районі.
У ГУР вказали, що операцію здійснили воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.
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Звільнення Кругляківки
Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року. Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки – штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника,
– розповіли у розвідці.
Внаслідок дії спецпризначенців росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти –загарбників знищено у ближніх боях. Водночас бійцям ГУР вдалося взяти у полон окупантів та отримати важливі розвідувальні дані.
"У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано", – вказує ГУР.
Де розташоване село Кругляківка, що на Харківщині: дивіться на карті