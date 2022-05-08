Бійці ООС успішно відбили 6 атак ворога: знищили 20 російських танків і багато іншої техніки
Джерело:фейсбук штабу ООС
Упродовж доби, 8 травня, українські захисники успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Про це заявили у штабі ООС.
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Лише за добу, що минає, українські захисники знищили:
- 20 танків,
- одну артилерійську систему,
- 28 одиниць бойової броньованої техніки,
- один спеціальний броньований автомобіль,
- 5 одиниць автомобільної техніки противника (зокрема один паливозаправник).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Як минув тиждень
Як загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили:
- 67 танків,
- 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ),
- 110 одиниць бойової броньованої техніки,
- 5 спеціальних броньованих автомобілів,
- 4 одиниці спеціальної інженерної,
- 39 одиниць автомобільної техніки ворога (зокрема 1 паливозаправник).
Підрозділи ППО збили 2 літаки, 1 гелікоптер, 1 крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Свіжі втрати ворога
ЗСУ потужно знешкоджують ворожу техніку та ліквідовують окупантів. Станом на 8 травня втрати ворога в особовому складі становлять 25 500 осіб. Втрати росіян виглядають наступним чином:
- особового складу – близько 25 100 осіб;
- танків – 1 130 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 741 одиниця;
- артилерійських систем – 509 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 86 одиниць;
- реактивні системи залпового вогню – 179 одиниць;
- літаків – 199 одиниць;
- гелікоптерів – 156 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 961 одиниця;
- кораблів та катерів – 12 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 360 одиниць;
- спеціальної техніки – 39 одиниць;
- крилатих ракет – 92 одиниці.
Станом на 8 травня російські загарбники продовжують наступ з метою встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та Херсонською областями. Також ворог хоче утримувати сухопутний коридор з Кримом.
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