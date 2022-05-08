Бійці ООС успішно відбили 6 атак ворога: знищили 20 російських танків і багато іншої техніки

Упродовж доби, 8 травня, українські захисники успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Про це заявили у штабі ООС.

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Лише за добу, що минає, українські захисники знищили:

20 танків,

одну артилерійську систему,

28 одиниць бойової броньованої техніки,

один спеціальний броньований автомобіль,

5 одиниць автомобільної техніки противника (зокрема один паливозаправник).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Як минув тиждень

Як загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили:

67 танків,

26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ),

110 одиниць бойової броньованої техніки,

5 спеціальних броньованих автомобілів,

4 одиниці спеціальної інженерної,

39 одиниць автомобільної техніки ворога (зокрема 1 паливозаправник).

Підрозділи ППО збили 2 літаки, 1 гелікоптер, 1 крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Свіжі втрати ворога

ЗСУ потужно знешкоджують ворожу техніку та ліквідовують окупантів. Станом на 8 травня втрати ворога в особовому складі становлять 25 500 осіб. Втрати росіян виглядають наступним чином:

особового складу – близько 25 100 осіб;

танків – 1 130 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 741 одиниця;

артилерійських систем – 509 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 86 одиниць;

реактивні системи залпового вогню – 179 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 156 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 961 одиниця;

кораблів та катерів – 12 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 360 одиниць;

спеціальної техніки – 39 одиниць;

крилатих ракет – 92 одиниці.

Станом на 8 травня російські загарбники продовжують наступ з метою встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та Херсонською областями. Також ворог хоче утримувати сухопутний коридор з Кримом.

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