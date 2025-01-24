"Я захоплююсь цими хлопцями": як бійцям Повітряних сил вдалося взяти у полон 11 окупантів

Офіцер "Мажор" розповів, як на початку повномасштабного вторгнення бійці Повітряних сил у складі сухопутних військ взяли в полон 11 окупантів. Над цим працювали всього четверо українських захисників.

Сталося це на в'їзді у Харків у мікрорайоні Салтівка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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На позиції було всього четверо українських бійців

Тоді перед українською армією стояло завдання не дати росіянам зайти у місто та заволодіти ним.

"На той час також ми взаємодіяли з різними з сухопутними та добровольчими підрозділами. Це були підрозділи "Азову", "Правий сектор", на той час ще 92 бригада імені кошового отамана Івана Сірка", – пригадав офіцер Повітряних сил.

Напередодні виконання поставленого завдання було зафіксовано висування російських штурмових груп в районі оборони цього українського батальйону. По росіянах почали носити вогневе ураження за допомогою мінометів, кулеметів, гранатометів.

Однак, одній із груп російських штурмовиків вдалося підійти до українських позицій. Їх виявили приблизно за 5 метрів – на передовій позиції, де залишалося четверо українських бійців.

Вони зуміли почати вести бій самостійно.

У нас стало питання – давати команду їм на відхід чи продовжити вести бій, тому що ми розуміли кількість противника має кількісну перевагу… Командир прийняв рішення тримати оборону,

– каже "Мажор".

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Після цього по росіянах полетіло ще більше українських боєприпасів. Від цього окупанти запанікували і заховалися у будинку поблизу.

Українські бійці нанесли по ньому удар, що викликало ще більшу паніку серед російських штурмовиків.

"Противник впав у паніку і почав хаотично вибігати. Оглянувшись по території, вони побачили єдиний такий прихисток – підвал. Відповідно, коли вони забігли в підвал, я дав команду підрозділу, який тримав оборону, вийти на рубежі, зайняти оборону так, щоби вхід та вихід з підвалу контролювався", – розповідає офіцер ПС.

Українській бійці вдало відпрацювали зі стрілецької зброї та виконали всі команди, ризикуючи життям.

Після цього один з українських бійців вкинув гранату усередину, унаслідок чого загинув командир російської групи – вагнерівець.

Решту росіян по одному викликали з підвалу та обшукували. Загалом тоді вдалося взяти у полон 11 осіб.

Це величезний героїзм, тому що, розуміючи, що вас четверо, а противника 12 осіб… Я захоплююсь цими хлопцями. Це – герої, особливо, враховуючи, що вони з Повітряних сил. Це не піхотинці, це не є штурмовики, які там навчалися, працювали та воювали,

– зауважує "Мажор".

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