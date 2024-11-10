Зайшли в тил ворога та завдали йому втрат: бійці ССО взяли у полон росіян на Курщині
Бійці Сил спеціальних операцій продовжують виконувати завдання на найгарячіших напрямках. Так, українські захисники зайшли в тил ворога у Курській області й завдали йому втрат в особовому складі.
Кількох російських загарбників бійці ССО взяли у полон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.
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Бійці ССО взяли у полон окупантів на Курщині
У Курській області бійці ССО провели операцію в тилу ворога. Так, українські захисники завдали втрат ворогу в живій силі, ліквідувавши 14 російських військових.
Ще троє окупантів вирішили здатися у полон.
Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце,
– додали в ССО.
У ССО також показали деякі кадри з операції. На них видно, як українські захисники вступили у бій з ворогом та взяли кількох полонених.
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До слова, українські захисники завдали відчутних втрат також окупантам у Запорізькій області. Воїни ГУР та ОУВ "Таврія" завдали ракетного удару по місцю скупчення ворога. Унаслідок успішної атаки знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.