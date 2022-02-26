Бійці Тероборони ледве врятували російського окупанта від українського пенсіонера

Російським окупантам готові давати відсіч всі українці. Наприклад, бійці Тероборони ледве врятували росіянина від розправи українського пенсіонера.

Пенсіонер схопив окупанта та вже був готовий його "розірвати". Однак воїни ТРО пошкодували росіянина.

До речі Це тисячі тіл, – Верещук просить Червоний Хрест помогти вивезти тіла окупантів до Росії

Поруч стояла знешкоджена техніка загарбників. У якому місті стався випадок – невідомо.

Російська наволоч, здавайтесь або тікайте. Іншого виходу у вас нема. Час іде на години,

– наголосили в ЗСУ.

Дивіться відео, як пенсіонер надавав стусанів окупанту (Увага! Присутня нецензурна лексика):