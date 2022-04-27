Бійці ЗСУ успішно дезорієнтували та знищили високоточний ворожий безпілотник

На Луганщині вчора, 26 квітня, дезорієнтували ворожий високоточний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА". Після цього його успішно знешкодили.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України. За їхньою інформацією, російська пропаганда приписує такому комплексу: прихований запуск, високу точність бомбометання, безшумність та простоту в користуванні.

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Усе російське добре горить, падає і тоне

Зазначається, що нашим фахівцям радіоелектронної боротьби вдалось дезорієнтувати пристрій ворога. Після цього піхотинці зі стрілецької зброї збили російський безпілотник.

"Не слухайте російську пропаганду. Усе їхнє "унікальне" озброєння дуже добре горить, падає та тоне", – зазначили наші захисники.

БПЛА такого типу представили на міжнародній виставці озброєння у 2019 році. Російські окупанти вперше використали його в бою на Київщині у березні 2022 року.



На Луганщині збили ворожий безпілотник / Фото служби зв'язків з громадськістю 24 ОМБр імені короля Данила



Вперше такий тип росіяни застосували на Київщині / Фото служби зв'язків з громадськістю 24 ОМБр імені короля Данила

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