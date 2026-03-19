Рік вважався зниклим безвісти: в одній з лікарень Сумщини знайшли військового з Буковини
- Військового Руслана Михайлюка, який з травня 2025 року вважався зниклим безвісти, знайшли у лікарні на Сумщині.
- Він перебуває у військовому госпіталі з втратою пам'яті, частковою втратою зору та іншими пораненнями.
В одінй з лікарень, що на Сумщині, знайшли захисника, який з травня 2025 року мав статус безвісти зниклого. Наразі військовий проходить лікування після поранень та отримує медичну допомогу.
Про це повідомили в Заставнівській міській раді.
Дивіться також Мати вперше обійняла сина після полону: на Львівщині зустріли бійця якого вважали загиблим
Який нині стан здоров'я Руслана Михайлюка, якого вважали зниклим безвісти?
Мешканець громади Михайло Турок розповів, що захисник Руслан Михайлюк, який 10 місяців вважався зниклим безвісти, нині перебуває у військовому госпіталі з втратою пам'яті, частковою втратою зору, контузіями та іншими пораненнями та захворюваннями.
Сьогодні я з ним особисто по телефону спілкувався. Хоча він ще не все згадав,
– додав Михайло.
У міській раді зауважили, що ці місяці були нелегкими для родини Руслана, його друзів та усієї громади: "Ми разом молилися, підтримували одне одного й не втрачали надії".
Не знаємо всіх обставин і через що йому довелося пройти… Але знаємо головне – він живий. І це найцінніше,
– написали в мерії.
З полону повернувся захисник, якого вважали загиблим: що про це відомо?
Зв'язок із українським захисником Назаром Далецьким обірвався в травні 2022 року. Вже у 2023 році ДНК-експертиза підтвердила загибель військового, тож 23 вересня відбувся похорон.
Однак в 2025 році декілька військових, які повернулись з полону, повідомили родині, що бачили Назара живим.
У лютому 2026 року Назара Далецького звільнили з російського полону – тоді ж було проведено ексгумацію тіла, яке раніше ідентифікували як Назара Далецького.
Вперше після полону мати побачила сина 15 березня 2026 року. У рідному селі захисника зустріли рідні, близькі та жителі громади з оплесками, українськими прапорами та сльозами радості.