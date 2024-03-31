Сади, ферми, фотостудії, зоомагазини: який бізнес відкривають ветерани на Львівщині

Українська армія – це зріз нашого суспільства. У ЗСУ служать підприємці, мрійники та інноватори, люди, закохані у своє хобі. Перебування в зоні бойових дій, як ніщо інше, вчить цінувати своє єдине життя і проживати його так, як підказує серце. Тож багато чоловіків і жінок після повернення з фронту вирішують започаткувати свою справу.

А комусь відданість справі допомагає пережити відсутність рідних поруч. ZAXID.NET зробив підбірку бізнесів ветеранів та членів родини військових у Львові та області, щоб ми могли підтримати своїх. Цей перелік не претендує на повноту, адже не всі військові позиціонують свою справу як ветеранську. Тому його можна доповнювати у коментарях.

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Як місто та область підтримують бізнес військових

На Львівщині діють міські, обласні та державні програми з підтримки ветеранського бізнесу. Вони пропонують не лише гроші, а й навчання, консультації і можливий подальший супровід. Подаватися на ваучерні і грантові програми можуть учасники бойових дій та їхні дружини або чоловіки, деякі програми доступні для батьків і дітей ветеранів.

У Львові ветерани та ветеранки, а також їхні рідні можуть отримати до 300 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Гроші можна використати на оренду приміщення або транспорту, купівлю обладнання, професійне навчання тощо. Торік ваучери отримали 27 сімей військових, цьогоріч у програмі було вже 53 учасники та учасниці.

Окрім того, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій започаткував серію лекцій для підтримки ветеранського бізнесу. Під час занять підприємці та топменеджмент компаній різної величини розповідає про стратегію, фінанси, команду тощо, аби полегшити старт новим підприємцям. Стежити за анонсами лекцій можна на сторінці Центру. Також ветерани і ветеранки можуть отримати безкоштовні кар'єрні та бізнес-консультації у Центрі едукації.

Львівська обласна військова адміністрація пропонує ветеранам і ветеранкам гранти на початок або розвиток власної справи на суму від кількох тисяч до мільйона гривень. Це залежить від досвіду підприємництва, бізнес-плану та планованої кількості створених робочих місць.

Також ЛОВА пропонує ваучери для сертифікації продукції, на консалтингові і маркетингові послуги, на участь у закордонних виставках і ярмарках.

Державна програма єРобота пропонує гранти для ветеранів на суму до мільйона гривень. Гроші можна витратити на оренду приміщення, обладнання, навіть на купівлю франшизи. Заяву на отримання грошей можна подати через портал "Дія". Також тут можна отримати консультацію для написання якісного бізнес-плану.

Ветеранські бізнеси у Львові

Торік компанія ЛУН запустила мапу ветеранських бізнесів. Поки що на ній не надто багато позначок, тож військових та їхні родини запрошують додаватися на мапу, щоб українці поряд могли легко їх знайти та підтримати.

Які товари і послуги пропонують ветеранські бізнеси у Львові:

Ми зіткнулися з неякісним та недобросовісним ремонтом на інших сервісах, тобто нам невчасно віддавали автівки і ремонт робили абияк. Тому виникла думка, що потрібно самим ремонтувати авто якісно та швидко,

– розповідає про започаткування власної справи Станіслав Лісовий, який після поранення на Запорізькому напрямку взявся за пошук машин для військових.

"До війни був адвокатом. Повернувшись після поранення, вирішив займатись торгівлею товарами для домашніх тварин. На це сильно вплинуло те, що я побачив на війні, коли багато людей лишали собак. Я раніше ніколи не бачив, як сильно домашні тварини реагують на війну і обстріли. Ми цих собак прихищали, ними опікувалися, вивозили їх звідти. А ще є каністерапія – лікування людей, які отримали поранення, особливо контузію, за допомогою собак. Я отримував такі контузії, і мені мій собака помагає", – ділиться Назар Олексюк, ветеран, власник зоомагазину "Шалені мопси".

Бізнеси в області

На Львівщині ветерани з родинами засновують еко-ферми, закладають сади, відкривають автосервіси і навіть кузні. У Львівській області можна знайти такі компанії військових:

"Сад мрії" Андрія Дробота з дружиною – саджанці, декоративні рослини (село Вислобоки);

ГрінVitamin – мікрозелень у Трускавці та Дрогобичі від дружини військового Наталії Куцій;

Фермерське господарство "Брунат" ветерана Івана Павліша (село Луки на Самбірщині);

Автосервіс Клімат+ (Новояворівськ, вул. Зелена, 20);

Кава з собою (Червоноград, вул. Львівська, 51а);

Фермерське господарство "Агронестор" (с. Ульвівок);

Центр раннього розвитку "Мудрик" (Броди);

Вантажні перевезення по Україні (с. Гаї, вул. Шкільна, 7);

Сімейне фермерське господарство "Медова Ягода" (с. Реклинець);

Сади Юрія Копитинського (с. Зашків, вул. Коновальця, 191);

Еко-ранчо Сабадаш (с. Мшана, вул. Івана Франка, 40ж);

Равликова ферма "Східницький Равлик" (с. Бистриця-Гірська);

Сад бджіл (с. Жулин, вул. Стрийська, 133);

Кузня "Творча Майстерня Федевичів" (Борислав);

Croissant Ветерано (Борислав, вул. Шевченка, 37).

"Я усім, кого знаю з військовослужбовців та їхніх родин, розказую про таку можливість і заохочую подаватись. Це дуже гарна можливість, і все реально, все працює. Треба працювати, вчитися і користуватися цією можливістю, адже це є для нас", – говорить Андрій Дробіт, колишній службовець 24-ї ОШБр, про грантову підтримку ветеранських бізнесів ЛМР і ЛОВА.

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"Свій до свого по своє" – завжди хороша стратегія, особливо під час війни. На мапі ветеранських бізнесів можна знайти компанії в усіх областях України. Де б ви не подорожували, завжди можете підтримати наших захисників.