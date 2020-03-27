Бізнес і криза в Україні: які існують пільги та можливості

Через карантин багато підприємств були змушені призупинити роботу. Які пільги вже діють, щоб зберегти бізнес "на плаву" та які можливості відкриються для нових гравців бізнесу після карантину – у матеріалі сайту 24 каналу.

Чому вигідно починати бізнес під час кризи?

Економічна криза негативно впливає на більшість сфер життя. Насправді криза має одну позитивну функцію – перезапуск економіки. Та поки економіка перезапускається, бізнес страждає: зменшується попит, спадають прибутки, розвиток припиняється. В цей час підприємства можуть закриватися. Всі очікують на припинення кризи. Проте замість того, щоб чекати, коли економіка відновиться, нові гравці можуть започаткувати бізнес: для них з'являються сприятливі умови.

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Під час кризи бізнес, який існує на ринку, включає режим економії. Компанії намагаються не наймати нових людей, призупинити розвиток та введення інновацій, а також можуть нехтувати якістю. Для нового бізнесу (за умови наявності капіталу) – це нагода заявити про себе.

Рівень безробіття під час кризи зростає, а тому є високі шанси найняти кваліфікованого працівника за середню на ринку плату (яка під час криза низька).

Матеріали, сировина та обладнання під час кризи втрачають в ціні. Якщо вони потрібні для бізнесу, то це однозначний плюс. Проте, якщо новий бізнес закуповує з-за кордону, то може бути зворотній ефект, оскільки українська гривня під час криз суттєво падає. Лише з березня гривня знецінилася на 15% щодо долара.

Менше конкуренції. Криза витісняє багатьох гравців з ринку, а отже з'являється ширший доступ до клієнтів.

Якщо бізнес, започаткований під час кризи, її пережив, то він стає стійкішим до різного роду загроз. І коли інші компанії лише оговтуються від кризи, ваш бізнес може "твердо стояти на ногах".

Яким бізнесом вигідно займатися під час кризи?

Під час кризи варто орієнтуватися на економного клієнта. Купівельна спроможність громадян падає. Коли все добре і в людей назбируються гроші, то вони цей надлишок готові витратити на товари, які далекі від життєво-необхідних: дорогі елементи декору, преміум-зали в кінотеатрах чи що-небудь, що потребує великих затрат без потреби. Коли настає криза, люди ці витрати скорочують, але не відмовляються від базових речей (їжа, гігієна, дозвілля тощо). Саме на ці базові речі в низькому ціновому сегменті і варто орієнтуватися.

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Проте, якщо мислити на перспективу, то можна навпаки розпочати бізнес, який під час кризи втрачає популярність. Економіст Любомир Білик радить знайти нішу, яка до кризи була популярна і затребувана, але під час кризи попит на товари/послуги впав. Маючи необхідний капітал, криза – це ідеальний майданчик, щоб почати такого роду бізнес. Можна розвиватися, створювати клієнтську базу, знайти персонал.

Треба мати певний запас коштів, щоб перечекати кризу. Тому що, коли вона пройде, почнеться економічний розквіт, в людей з'являються "зайві" гроші і після довгої економії вони захочуть купувати нові послуги/товари. І ті бізнеси, які були популярними до кризи, знову стануть популярними серед клієнтів. А в тебе вже буде готовий бізнес з певною клієнтською базою,

– розповідає експерт.

Економіст Білик додає, що криза дасть потужний старт, оскільки під час неї знижується конкуренція. Але потрібно мати капітал, щоб цю кризу пережити.

Які пільги для бізнесу існують зараз?

Створення нового бізнесу – однозначно плюс для економіки. Проте державі важливо зберегти той бізнес, який існує зараз. Бізнес – це надходження до бюджету та робочі місця для громадян.

Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Закон вступив у дії 18 березня. Для бізнесу ввели такі пільги:

Протягом двох місяців орендарі земельної ділянки комунальної та державної власності, що використовують землю в господарській діяльності не сплачуватимуть за неї.



в господарській діяльності не сплачуватимуть за неї. Скасували податок на нерухоме майно та нежитлові приміщення протягом березня-квітня.



протягом березня-квітня. Відтермінували введення обов'язкових РРО, або як їх ще називають, касових апаратів . Тепер підприємці з річним доходом до мільйона гривень до кінця року можуть не використовувати їх.



. Тепер підприємці з річним доходом до мільйона гривень до кінця року можуть не використовувати їх. З 18 березня по 31 травня 2020 року заборонили проводити фактичні та документальні перевірки підприємців з певними винятками.



підприємців з певними винятками. Термін подачі декларації про майновий стан і доходи продовжили до 1 липня 2020 року, а сплату – до 1 жовтня.



продовжили до 1 липня 2020 року, а сплату – до 1 жовтня. До 31 травня 2020 року не штрафуватимуть за порушення податкового законодавства (крім тих випадків, коли ідеться про порушення довгострокових договорів про страхування життя та недержавних пенсій).



(крім тих випадків, коли ідеться про порушення довгострокових договорів про страхування життя та недержавних пенсій). ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, артисти) та члени фермерського господарства звільняються від сплати єдиного соціального внеску (1039 гривень) протягом двох місяців (березня та квітня). При цьому ці два місяці їм зарахують до страхового стажу.

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Який бізнес найбільше постраждає через карантин?Найбільшого удару карантин завдав розважально-культурним закладам (театрам, кінотеатрам, виставкам, різноманітним розважальним заходам, фітнес-клубам тощо), готельно-ресторанний бізнес, туристичним оператором та агентствам, бізнесу зі сфери надання косметологічних послуг, а також бізнесу зі сфер пасажирського перевезення, страхування, реклами, будівництва та недержавних освітніх закладів.

Детальніше чому ці пільги насправді не допоможуть бізнесу читайте у нашому матеріалі Пережити карантин: як держава може підтримати український бізнес.

Коронавірус та карантин в Україні: головне

Станом на ранок 26 березня в Україні зафіксували 156 випадків захворювання на Covid-19, з них 5 випадків – летальні.

випадків захворювання на Covid-19, з них 5 випадків – летальні. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин – попередньо до 24 квітня.

– попередньо до 24 квітня. З 16 березня закриті кордони для іноземців.

для іноземців. З 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.



Що заборонено під час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу