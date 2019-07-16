Бізнес Медведчука: які умови співпраці з Росією

Віктор Медведчук і його молодший партнер Тарас Козак не просто контролюють ринок дизеля в Україні. Їхнє оточення виявилося власниками золотої жили на території країни-агресора – Росії.

Віктор Медведчук нарощує вплив. Колишній сірий кардинал повертається на політичну арену значно підсиленим, наростивши свої активи зусиллями двох президентів – Петра Порошенка та Володимира Путіна.

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Малопомітною залишилася новина, що в родини Медведчука виявили ще один промисловий актив. Ідеться про Новошахтинський завод нафтопродуктів, що знаходиться біля самого кордону окупованих Донецька та Луганська.

Власником заводу стали структури, пов'язані з дружиною Медведчука Оксаною Марченко, яка володіє контрольним пакетом в нафтопереробному заводі. Російські журналісти з сайту "Проект" з'ясували, що ростовський мільярдер Сергій Кислов продав все нафтові активи кіпрському офшору "Ventolor Investment Limited". Саме Марченко є кінцевим бенефіціаром цього офшору.



Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко

Цікавою є ще одна деталь, що власником компанії "Новошахтинський завод нафтопродуктів Трейд" на 25% є така собі Наталія Лавренюк. Це прізвище нічого вам не каже? А дарма! Як повідомляють російські журналісти-розслідувачі, це дружина найближчого соратника Медведчука й депутата Верховної ради Тараса Козака.

Того самого Козака, який за невідомо які кошти протягом останнього року оформив на себе телеканали "112", "NewsONE" та "ЗІК". Того самого Козака, який разом з молодшим братом Медведчука Сергієм працював у тандемі. Вони очолювали митницю та податкову львівської області в часи Кучми.

І той самий Козак, який разом з Медведчуком літав до Москви для зустрічі з прем'єром Дмитром Медведєвим, щоб покрасуватися потім на власних телеканалах з черговим вкидом передвиборчої пропаганди.

Цікаво, що через цю фірму-прокладку "Новошахтинський завод нафтопродуктів Трейд" дружина Козака (читай – сам Козак) володіє і 25% в Гавріківському нафтородовищі – одному з трьох найбільших родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.

Решта, тобто контрольний пакет у цьому підприємстві, що контролює поклади нафти на російській півночі, належать Оксані Марченко, яка є дружиною Медведчука.

Сам Медведчук, до речі, якось зізнався, що змушений оформляти активи на свою дружину, оскільки сам перебуває під американськими санкціями. Це означає, що і фінансові операції компаній, в яких він виступав би кінцевим бенефіціаром, неодмінно блокувалися би.

Очолює цю компанія такий собі Валерій Пак. У 2015 році він керував Федеральним агентством Росії з надрокористування, яке якраз і видало компанії ліцензію на розробку родовищ.



Валерій Пак

Завод Медведчука та Козака потужністю п’ять мільйонів тонн взагалі не виробляє автомобільного бензину: його основна продукція – важкі нафтопродукти (бітум, мазут тощо), дизпаливо, а також прямогонний бензин.

Цей нафтозавод акціонерів партії “За життя" хоче оновитися для виробництва бензину класу Євро-5. У січні 2019 року вони підписали з Міненерго Росії угоду, згідно з якою підприємство вкладає гроші у власну модернізацію, а натомість отримує зворотний акциз на нафту.

Портал "Neftegaz.ru" вичислив, що Новошахтинський завод нафтопродуктів орієнтується на ринок окупованого Донецька та Луганська, від кордону яких до заводу менше 10 кілометрів.

Це все означає про тотальне сприяння російської влади Медведчуку та його молодшому партнеру по бізнесу та політиці, формальному власнику телеканалів Тарасу Козаку.

Але якщо Росія сприяє Медведчуку в бізнесі, то має отримувати щось навзаєм. Логічно? Цим "щось" ті є геополітичний розворот України шляхом просування Медведчука у владу в Україні. А для того, щоб ця геополітична мета підживлювалася грошима, то Росія і дала доступ Медведчуку до родовищ нафти та заводу.



Медведчук з Путіним

Яке це має відношення до України? Саме ми будемо полігоном для досягнення путінської мети, але вже політичними методами. І замість того, щоб на корню зупинити цей сценарій, президент Порошенко всіляко сприяв кремлівському куму всі роки свого керівництва.

І поки Медведчук збирав активи в Росії, в Україні йому розчищали місце на ринку дизеля та скрапленого газу. Робили це руками підконтрольних президенту Порошенку спецслужб та державних регуляторів.

Так, на сьогодні Медведчук контролює кожен другий літр дизельного палива, який завозять в Україну. А постачається паливо через дизельний трубопровід, який перейшов під контроль людей Медведчука за рішенням рівненської судді, яку на подяку Порошенко преміював призначенням довічно.

Ситуація з газом для автомобілів аналогічна. Втрутившись на боці дрібних трейдерів пропан-бутану, яких переслідувала СБУ, нам вдалося зупинити зростання долі Медведчука на рівні 30%. Але Порошенко не просто не покарав заступника глави СБУ Павла Демчину, який пресував конкурентів Медведчука. Навпаки в останні дні своєї каденції Порошенко таємним указом дав йому чергову зірку на погони.

Куди ідуть гроші, які Медведчук з друзями викачують з кишень автолюбителів? Правильно, так само на фінансування політичних партій та телеканалів "112", "NewsONE" та "ЗІК", що мають реалізувати геополітичний розворот України.

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Саме так, у зв'язці, Порошенко та Путін допомогли Медведчуку повстати з попелу. І тепер новий прокурор має встановити, чому так діяв попередній президент, тому що був наївний невіглас, що не розумів наслідків? Чи тому що отримував відкати з тих ринків, де раптом відродився вплив Медведчука.