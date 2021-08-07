Бізнесмен Балашов прийшов у поліцію в костюмі "Бетмена": курйозне відео

Екснардеп та бізнесмен Геннадій Балашов прибув на допит у поліцію. До правоохоронців він з'явився у костюмі "Бетмена".

Відповідне відео Балашов опублікував у своєму фейсбуці. Все це відбувається у Печерському райвідділі поліції.

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"Бетмен" прийшов з "Жінкою-кішкою"

На початку відео бізнесмен заявив, що корупція у цьому відділі не доведена, але нібито процвітає. "Наше завдання встановити злочинців і здати їх поліції. Нам загрожують черв'яки з 1990-х", – продовжив він.

Чому колишній нардеп обрав костюм супергероя – невідомо. Ймовірно, він вважає себе борцем за справедливість. Цікаво, що на відео, окрім Балашова в образі "Бетмена", з'являється й жінка у масці "Жінки-кішки".

Балашов у костюмі "Бетмена" йде на допит у поліцію: дивіться відео

У чому його підозрюють

Бізнесмена підозрюють у скоєнні злочину за статтею про умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Справа стосується будівництва багатоповерхівки у буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

Коротко про Геннадія Балашова

Джерело: "Вікіпедія"