"Бізнесмен" організував незаконний перетин чоловіків за кордон та отримав 100 тисяч доларів

Декому досі не дається втямки, що в час війни незаконно перетнути державний кордон України не вийде нікому. Втім, деякі "підприємці" не полишають спроб вивезти з України чоловіків призовного віку.

Окрім жінок та дітей виїхати з України хочуть і деякі чоловіки. Вони навіть готові заплатити за це великі гроші.

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Затримання автобуса з утікачами

Прикордонники затримали автобус з чоловіками, які хотіли незаконно покинути Україну. Організатору "схеми" вже оголосили підозру у скоєнні злочину.

Мешканець Хмельниччини хотів організувати незаконний перетин кордону 25 чоловіків на Буковині. За свої послуги "спритник" отримав понад 100 тисяч доларів.

6 березня він перевіз військовозобов'язаних чоловіків до ділянки кордону з Молдовою між м. Сокиряни та с. Волошкове Дністровського району Чернівецької області. Там особи мали перейти кордон пішки, їх виявили прикордонники. Інші учасники злочинної "схеми" встановлюються.





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