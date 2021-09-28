Бла-бла-бла, – Грета Тунберг у полум'яній промові різко розкритикувала світових лідерів

Відома екоактивістка Грета Тунберг під час саміту Youth4Climate, що відбувся в Мілані, вчергове розкритикувала світових лідерів. Причиною для цього стали обіцянки політиків розв'язувати проблеми кліматичної надзвичайної ситуації.

Дівчина впевнена, що влада нічого не робить для збереження екології на Землі.

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Що сказала Тунберг у своїй промові

Шведська екоактивістка почала свій виступ цитатою висловлювання Бориса Джонсона про те, що захист екології не є "зеленим актом кролячих обіймів". Вона наголосила на необхідності:

використання інновацій,

співпраці,

сили волі у боротьбі зі зміною клімату.

Бла-бла-бла, це все, що ми чуємо від наших так званих лідерів. Слова, які звучать здорово, але поки не привели до дії. Наші надії та амбіції тонуть в їх порожніх обіцянках,

– гнівно заявила Тунберг.

За словами Грети, у світових лідерів було 30 років пустих балачок, тож протягом цього часу ситуація з кліматом не змінювалася, а тільки погіршувалася. Тепер же, для запобігання збільшення кількості проблем, всьому світу потрібне негайне різке щорічне скорочення викидів.

Глобальне потепління може вийти з-під контролю

Екоактивістка навела дані ООН, згідно з якими, при поточних обсягах викидів вуглецю до 2030 року вони збільшаться на 16%. Водночас для утримання глобального потепління у межах узгодженого рівня, викиди мають скоротитися вдвічі.

Ми все ще можемо це змінити – це цілком можливо, але вимагає негайного, різкого щорічного скорочення викидів. Але не в тому випадку, якщо все продовжуватиметься так, як сьогодні,

– підкреслила захисниця природи

Промова Грети Тунберг на саміті Youth4Climate: дивіться відео

Зауважимо, що не всі змогли вловити сенс промови Грети. У мережі вже почали висміювати "божевільний" погляд екоактивістки.