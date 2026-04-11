Благодатний вогонь сходить у храмі Гробу Господнього: дивіться онлайн-трансляцію з Єрусалиму
У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі у Страсну суботу, 11 квітня, відбувається сходження Благодатного вогню. Після церемонії його передадуть до храмів у різних країнах світу.
Церемонія відбувається щороку напередодні Великодня і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа, передає 24 Канал.
Що відомо про сходження Благодатного вогню у 2026 році?
У Єрусалимі розпочинається церемонія сходження Благодатного Вогню: двері Храму Гробу Господнього вже відкриті.
Відкриття дверей – це щоденний ритуал, а його унікальність у тому, що ключі зберігає мусульманська сім'я, що забезпечує нейтралітет між різними християнськими конфесіями, які ділять храм.
Нагадаємо, цьогоріч церемонію проведуть у фактично закритому форматі через загрозу обстрілів. До храму допустять обмежену кількість людей, а доступ до Старого міста у Єрусалимі перебуватиме під суворим контролем.
Зауважимо, що традиційно сходження Благодатного вогню проходить у кувуклії храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де, за християнськими віруваннями, був похований Ісус Христос.
Згідно з віруваннями, якщо Благодатний вогонь не зійде, це може означати початок Другого пришестя та кінець світу.
Відомо, що вогонь у храмі підтримується протягом року, однак напередодні Великої суботи він зникає. Вранці цього дня представники різних християнських конфесій оглядають кувуклію та запечатують її.
Цьогоріч тисячі паломників знову зібралися в Єрусалимі, щоб стати свідками сходження Благодатного вогню. На церемонії були присутні представники семи християнських конфесій, зокрема православної, вірменської, католицької, греко-католицької, коптської та протестантської.
Очікується, що після сходження Благодатний вогонь доставлять і до українських храмів.
Що відомо про Великдень у 2026 році?
У 2026 році Воскресіння Христове у християн східного та західного обрядів відбувається у різні дні. Католики відзначили Великдень ще 5 квітня, а православні, греко-католики та інші східні церкви будуть святкувати – 12 квітня.
В Україні, попри свято, продовжують діяти умови воєнного стану, тож у більшості областей не буде Великодньої служби вночі через комендантську годину. Водночас деякі храми можуть впустити вірян напередодні комендантської години, а випустити тоді вже після її закінчення, якщо дозволить безпекова ситуація.
Водночас у СБУ попередили про ризик провокацій і терактів з боку Росії під час Великодня. У Службі безпеки закликали українців бути пильними та повідомляти про підозрілі дії правоохоронців.