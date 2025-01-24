Клієнти мережі ОККО зібрали понад 193 тонни допомоги протягом минулого року

Контейнери для вживаних речей, в які, власне, клієнти і привозять одяг, взуття та постільну білизну у хорошому стані, встановлено на 26 АЗК мережі у 5 містах. Громадські організації – партнери компанії в цій ініціативі – передають допомогу мешканцям деокупованих територій, в центри допомоги та милосердя, малозабезпеченим.

Так, за четвертий квартал 2024 року на АЗК ОККО зібрано майже 53 тонни вживаних речей, які передали мешканцям соціального будинку громадської організації "Емаус Оселя", безпритульним, ВПО у Львові та Львівській області, центрам допомоги і милосердя, мешканцям деокупованих території, малозабезпеченим, людям з інвалідністю Запоріжжя, Дніпра, Києва та багатодітним сім'ям-переселенцям із Запорізької, Миколаївської і Донецької областей. Загалом протягом 2024 року клієнти мережі зібрали в спеціальні контейнери понад 193 тонни речей, передає 24 Канал.

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Вже 13 років наш спільний з громадськими організаціями проєкт допомагає збирати речі в хорошому стані і передавати їх тим, хто цього потребує. Залишити чистий та запакований одяг, взуття для дорослих та дітей, якими ви б хотіли поділитися, можна у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові. Лідером зі збору вживаних речей традиційно залишається Львів, але й інші регіони активно долучаються. Ми вдячні кожному нашому гостю за активність та допомогу,

– додає керівниця департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Проєкт здійснюється у співпраці з громадськими організаціями, які вивозять, сортують речі і розподіляють між тими, хто цього потребує. Нині партнерами ОККО є ГО "Емаус-Оселя", благодійна організація "Україна без меж" та благодійний фонд "Добрий самарянин".

Усі адреси АЗК можна подивитись у розділі "Роздільний збір" – "Збір одягу" на сайті мережі.

Довідка

Мережа АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входить до складу OKKO Group та є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні. У структурі компанії також мережа закладів харчування в дорозі, стаціонарні та мобільні лабораторії контролю якості нафтопродуктів тощо.

Підрозділи компанії займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим і малим гуртом, надають послуги з експертизи якості пального.

Отримати додаткову інформацію про компанію можна на сайті.