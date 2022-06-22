Блеф і гасла відчаю, – дипломатка жорстко прокоментувала погрози Путіна Литві

Росія, продовжуючи війну в Україні, почала погрожувати Литві та Естонії. Швидше за все, це блеф Володимира Путіна.

Про це для 24 каналу розповіла голова правління Центру трансатлантичного діалогу Юлія Осмоловська. Вона зазначила, що Кремль хоче підвищення своїх ставок, які не підкріплені реальною спроможністю Росії працювати на кількох фронтах одночасно.

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"Це ще можна трактувати як жест відчаю, тому що всі стратегічні цілі, червоні лінії, які виставляв Путін вже позаду, а саме – розширення НАТО, прийняття України в ЄС. Реальність демонструє абсолютно зворотні процеси, які суперечать цілям Кремля. І у відчаї погрозами грають на страх Західної Європи не вийти у пряме протистояння з Росією. На це роблять розрахунок", – розповіла Осмоловська.

Готові до війни

Військову допомогу активно надають країни Східної Європи. Країни Балтії можуть укріплюватися і таким чином роздробити увагу НАТО.

Я не думаю, що цього буде достатньо, бо якщо говоримо про країни Балтії, то згадаймо Швецію і Фінляндію. Вони готові до такої війни, яку Росія веде зараз в Україні,

– зазначила диплотатка.

Росія не відкриватиме ще один фронт

Осмоловська наголосила, що Литва, Латвія та Естонія є країнами НАТО, а США дали однозначну відповідь щодо запобігання Росії вдаватися до воєнних дій. Деякі заяви російських політиків свідчать про те, що не йдеться про військові заходи, а про щось інше. Наприклад, економічні дії. Тобто можна зробити висновок, що Росія не готова відкривати другий чи третій фронт.

Юлія Осмоловська Голова правління Центру трансатлантичного діалогу Зважаючи на спроможності окупантів, можна говорити про блеф і гасла відчаю, бо реальність відбувається в абсолютно інший спосіб, ніж вони собі планували.

Вона зазначила, що російські погрози для балтійських країн – це змога довести західноєвропейським країнам, що загроза з боку Росії реальна і величезна. Це відкриє очі європейським лідерам, які закликали до переговорів з Путіним, бо мовиться безпосередньо про території країн-членів НАТО.

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