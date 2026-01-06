Українці відкрили у Берліні "центр незламності" на тлі 4-денного блекауту
- Українські біженці у Берліні відкрили "пункт незламності" для місцевих жителів під час 4-денного блекауту, спричиненого підпалом кабелів на електростанції.
- Центр, розташований у районі Штегліц-Целендорф, надає можливість мешканцям отримати гарячу воду та ділиться досвідом життя під час відключень електроенергії.
Один із районів Берліна вже четверту добу залишається без електропостачання після підпалу кабелів на електростанції. Українські біженці, які мешкають у столиці Німеччини, відкрили для місцевих жителів "пункт незламності".
Він відкрився на базі центру допомоги мігрантам з України. Про уе повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Як українці у Берліні "центр незламності" відкривали?
Українка Оксана Орел, представниця української громади в комітеті з питань міграції та інтеграції при районній адміністрації, переїхала до Берліна разом із донькою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Разом з іншими українськими біженцями вона створила українсько-німецький центр AdlerA e.V., який займається допомогою мігрантам з України в адаптації. Після початку блекауту центр почав виконувати ще й функцію "пункту незламності" для місцевих мешканців.
Будівля центру розташована в районі Штегліц-Целендорф, де й сталося відключення світла, однак трансформаторна підстанція закладу під’єднана до іншої лінії електропередач.
"До нас також приходять люди, які проживають в багатоквартирних будинках. У них електроплити й електробойлери. По суті, вони не можуть навіть гарячого чаю зробити вдома. Ми сказали, що вони можуть приносити термоси, окріп додому", – розповідає Оксана.
За її словами, "пункт незламності" відкрили не лише як жест вдячності за підтримку українців, а й щоб поділитися власним досвідом життя під час відключень електроенергії.
"Ми говоримо: "Нічого страшного, що декілька днів не буде світла – в Україні теж є відключення. Все налагодиться". Наш досвід тут, на мою думку, дуже важливий", – зазначає вона.
Оксана додає, що для німців такі відключення стали серйозним стресом, адже зазвичай про планові роботи повідомляють за кілька тижнів. У цьому ж випадку мешканців не попередили, бо не працював зв’язок.
"У нас простіше: вмикається сирена і ми знаємо, що це тривога. А тут і ховатися не потрібно, нікуди тікати — але люди налякані. Я чула, як німці говорили: "Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що це вже росія на нас наступає", – розповіла Оксана.
Що відомо про блекаут у Берліні?
У південно-західній частині Берліна від ранку 3 січня знеструмлені близько 50 тисяч домогосподарств та понад 2000 підприємств. Причиною аварії стало загоряння кабельного мосту.
За словами оператора Stromnetz Berlin, відновлення електропостачання в південно-західних районах міста для багатьох може тривати до 8 січня.
Анархістська група "Вулкан" взяла на себе відповідальність за масштабний блекаут у Берліні. Вона назвала диверсію "політичною акцією" та заявила, що метою було не нашкодити населенню, а промисловості викопного палива.