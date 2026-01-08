Блекаут у Дніпрі: моторошні фото міста, яке занурилося у темряву

Читайте також Масштабний блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: що там відбувається та основні заяви влади

Що відбувається у Дніпрі?

Черговий ворожий обстріл майже повністю знеструмив Дніпропетровську та Запорізьку області.

Після атаки в місті склалася надзвичайна ситуація національного рівня: енергетики поступово відновлюють електропостачання лікарень, лівий берег утримують на альтернативному живленні, також тривають роботи з відновлення тепла та водопостачання.

Складнощі виникли й на залізниці. В Укрзалізниці повідомляли про незаплановані зупинки приміських поїздів, рух яких пролягає через Дніпропетровщину.

У Дніпрі стався блекаут / Фото: Ян Доброносов

Станом на ранок 8 січня на Дніпропетровщині без світла залишалися близько 800 000 родин, енергетики також вже заживили частину критичної інфраструктури.