Блекаут у Дніпрі: моторошні фото міста, яке занурилося у темряву
- У Дніпрі та області ввечері 7 січня стався блекаут через масовану російську атаку, місто повністю занурилося у темряву.
- Місцеві жителі скаржилися на відсутність води та зв'язку.
Внаслідок масованої російської атаки у Дніпрі та області стався блекаут: місто фактично занурилося у темряву, місцеві жителі також скаржилися на відсутність води та зв'язку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фотографа та фотожурналіст Яна Доброносова.
Що відбувається у Дніпрі?
Черговий ворожий обстріл майже повністю знеструмив Дніпропетровську та Запорізьку області.
Після атаки в місті склалася надзвичайна ситуація національного рівня: енергетики поступово відновлюють електропостачання лікарень, лівий берег утримують на альтернативному живленні, також тривають роботи з відновлення тепла та водопостачання.
Складнощі виникли й на залізниці. В Укрзалізниці повідомляли про незаплановані зупинки приміських поїздів, рух яких пролягає через Дніпропетровщину.
У Дніпрі стався блекаут / Фото: Ян Доброносов
Станом на ранок 8 січня на Дніпропетровщині без світла залишалися близько 800 000 родин, енергетики також вже заживили частину критичної інфраструктури.
Чи вплинуть морози на ситуацію зі світлом?
Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру країни, що може спровокувати додаткові відключення світла. Однак уряд вже ухвалив комплекс заходів для мінімізації наслідків негоди.
Зокрема, МВС разом із ДСНС та Національною поліцією мають забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності та мобільних пунктів обігріву.
Профільним міністерствам і службам також доручили підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електрикою, теплом, газом, водопостачанням та проблем зі зв'язком.