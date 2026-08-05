У Грузії стався третій масштабний блекаут за два тижні: Тбілісі та регіони залишилися без світла

Країна опинилася у темряві через масштабний збій у національній енергосистемі. Внаслідок аварії зупинився громадський транспорт.

Це вже третій блекаут за останні кілька тижнів. Про це повідомила місцева служба "Радіо Свобода".

Що відомо про блекаут у Грузії?

Масові відключення стались у середу, 5 серпня, близько 20:10 за місцевим часом. Знеструмленими виявилися як столиця Тбілісі, так і більшість регіонів країни.

Через раптове зникнення електроенергії у Тбілі повністю зупинився метрополітен, а пасажирів довелося евакуйовувати. Крім того, припинили рух міжміські та пасажирські потяги.

Місцеві жителі масово скаржилися на проблеми з мобільним зв'язком та мобільним інтернетом.

Яка причина блекаута?

Член грузинської комісії з регулювання енергетики Гіоргі Пангані заявив, що відключення енергосистеми сталося під час запланованих випробувань Інгурської ГЕС.

За його словами, тестування мало виявити слабкі місця в системі після попередніх аварій. Випробовування передбачало роботу ГЕС в ізольованому режимі.

Такий режим роботи ніс значні технічні ризики, зокрема можливість повного колапсу системи. Як відомо, під час випробувань електромережа Грузії зазнала повного знеструмлення. Наразі проводиться детальний аналіз та оцінка інциденту, щоб визначити точні причини збою та запобігти його повторенню в майбутньому,

– заявив Пангані.

Точні причини відключень ще встановлюють.

Що відомо про відключення електроенергії у Грузії?

Раніше, 25 липня у Грузії також трапився масштабний блекаут. Причиною масштабного перебою з електроенергією в країні стало відключення лінії електропередачі "Імереті".

Також світло в усій країні зникало вночі з 23 проти 24 липня. Тоді блекаути спостерігали в таких містах, як: Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Телаві, Боржомі, Бакуріані, Зугдіді та інших.