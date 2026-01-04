У Курській області стався блекаут: росіяни скаржаться на атаку БпЛА
- У Курській області понад сотня населених пунктів залишилася без світла через атаку безпілотників на об'єкт енергетики.
- Губернатор Олександр Хінштейн повідомив, що під відключення електроенергії потрапило 115 населених пунктів, які обслуговують понад 11 тисяч споживачів.
Російська влада заявила про нібито атаку безпілотників на Курську область. Внаслідок удару понад сотня населених пунктів регіону залишилася без світла.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Курської області Олександра Хінштейна.
Що відбувається на Курщині?
Олександр Хінштейн заявив, що дрони нібито атакували об'єкт енергетики у селищі Хомутівка Хомутівського району.
За його словами, внаслідок пошкоджень було порушено електропостачання у Хомутівському та частково Рильському районах Курщини.
Під відключення електроенергії потрапило 115 населених пунктів – це понад 11 тисяч споживачів,
– поскаржився Хінштейн.
Посадовець також стверджує, що подачу електрики нібито відновлять найближчим часом.
Удари по Росії тривають: останні новини
Уночі 2 січня безпілотники атакували Самарську область Росії, зокрема місто Новокуйбишевськ. Під ударом могли бути два нафтопереробні заводи – Новокуйбишевський і Куйбишевський.
Українські дрони атакували Ільський НПЗ та установку підготовки нафти "Альметьевская", спричинивши пожежі. Це стало першими подібними атаками у 2026 році.
Зранку 26 грудня у Корєновську Краснодарського краю стався вибух біля місця дислокації 47-ї ракетної бригади збройних сил Росії. Згодом стало відомо, що ГУР МО України завдало удару по техніці та особовому складу окупантів.